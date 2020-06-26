المواطن - الرياض

بدأت سدايا في إتاحة تطبيق تباعد لمستخدمي أندرويد وذلك بعد أسابيع من إتاحته لمستخدمي هواتف آيفون.

شروط تشغيل تطبيق تباعد على الأندرويد

يجب على مستخدمي تباعد تحميل التطبيق أولًا من خلال منصة متجر جوجل على الرابط التالي (هنا) حيث يشترط أن تكون الهواتف تعمل وفق إصدار OS6 أو أعلى منه حتى يتم تشغيل التطبيق.

طريقة تفعيل الإشعارات

وأكد تطبيق تباعد أنه عند التسجيل لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث، بينما يتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/ غير نشط).

حماية الخصوصية في تباعد

ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب من خلال البلوتوث، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفيروس كورونا، سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب.

تاريخ المخالطة

كما يشعر التطبيق المستخدم في حال خالط شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ14 يومًا الماضية وفي حال مخالطة مصاب بالفيروس، سيشعر التطبيق المستخدم عن طريق ھاتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

يذكر أنه سبق لـ “سدايا” أن أطلقت مطلع الشهر الجاري نسخة “تطبيق تباعد” لأجهزة IOS من خلال متجر APP Store على الرابط التالي (هنا) ، ما مكن مستخدمي أجهزة “أبل” من إصدار 13.5IOS فأعلى من تحميل التطبيق.

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