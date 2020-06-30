شفاء 717 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد -19) في دولة الكويت إلى 37030 حالة بعد تماثل 717 حالة جديدة للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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