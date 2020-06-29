صدمة في المكسيك.. 4050 إصابة بـ كورونا و267 وفاة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الاثنين، تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى وفاة 267 مصاباً بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216852 والوفيات إلى 26648 حالة وفاة.

وقال مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحفي : ” إن السلطات تدرس حالة 64143 مشتبهاً فيه بالمرض”.

ورجحت الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسمياً لدى وزارة الصحة.

وأضافت حكومة المكسيك بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.