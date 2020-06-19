صينية وضعت توأمًا الفرق بينهما 10 سنوات.. كيف ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفاد أحد المستشفيات أن صينية أنجبت ولدًا يتمتع بصحة جيدة بعد عقد كامل من ولادة أخيه التوأم، وذلك بفضل تقنية تجميد البويضات الملقحة.

وفي عام 2009، ذهبت الأم السيدة وانغ،41 عامًا، إلى أخصائيي الخصوبة؛ بعد أن فشلت محاولات حملها لخمس سنوات، واقترح عليها الأطباء التلقيح الصناعي لمعالجة حالتها الطبية، حيث اكتشفت أنها تعاني من انسداد قناة فالوب.

وقال الأطباء إنهم لقحوا أكثر من بويضة باستخدام نفس الحيوانات المنوية، وتم زرع واحدة منها على الفور في رحم وانغ، وتجميد الباقي.

ووُلد الابن الأكبر للسيدة وانغ، لو لو، في يونيو 2010، في مستشفى هوبي لرعاية الأم والطفل في وسط الصين، ووُلد توأمه تونغ تونغ، الثلاثاء الماضي في نفس المستشفى.

وقالت السيدة وانغ إنها وزوجها قررا إنجاب طفل آخر؛ لذلك عادا إلى المستشفى للسؤال عن البويضات الملقحة المُجمدة، وقالت لهما الطبيبة إن فرص النجاح ليست بالكبيرة؛ نظرًا لطول المدة.

وقال الفريق إن الأطباء قاموا باختبار البويضات الملقحة المُجمدة منذ 10 سنوات، واختاروا الأعلى جودة بينها لزرعها في رحم الأم.

وقال تشنغ جي، وهو طبيب من مركز الخصوبة بالمستشفى: من وجهة نظر طبية، لو لو وتونغ تونغ شقيقان توأمان.

ولم يُعط الدكتور تشنغ مزيدًا من التفاصيل عن التوأم لكنه قال إن كلاهما كانا بنفس الوزن عند الولادة عند 3.48 كغم.

وبما أن الطفل شارك العديد من أوجه التشابه مع أخيه الأكبر، فقد أعطاه الزوجان اسم تونغ تونغ، وهو ما يعني نفس الشيء باللغة الصينية، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

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