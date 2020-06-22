طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي لمن يرغب في مراجعة مكاتب الضمان في كافة المناطق وذلك عبر موقع الوزارة على الانترنت.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في وقت سابق خدمة الموعد الإلكتروني، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى عملاء مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تسهيل المراجعات وتقديم الخدمات بطريقة منظمة ومناسبة ترضي العملاء والمستفيدين بتوفير الجهد والوقت وتضمن تحقيق أقصى درجات الاحتراز المطلوبة في الفترة الحالية لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح المشرف العام التنفيذي على الفروع ياسر البابطين في وقت سابق أن إطلاق خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي يأتي تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة حجز موعد في الضمان الاجتماعي اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الانتقال إلى صفحة حجز موعد مسبق عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار نوع الخدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي.

استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته. يذكر أنه صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقار أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75٪ من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية في جميع مدن ومحافظات المملكة ستكون اعتبارًا من يوم الأحد 29 / 10 / 1441 هـ الموافق 21 / 6 / 2020 .

ودعت الوزارة إلى اتباع ما يلي: أولًا: استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والتي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية). ثانيًا: يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي: تبدأ المجموعة الأولى عملها اعتبارًا من الساعة 7:30 ص، وتبدأ المجموعة الثانية العمل من الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ص. ثالثًا: استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد. رابعاً: تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد. وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

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