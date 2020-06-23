عبر تطبيق صحتي.. أربع خطوات سهلة وآمنة لإجراء فحص كورونا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أربع خطوات سهلة وآمنة بإذن الله لمن يرعب في إجراء فحص عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من خلال تطبيق صحتي.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن إجراء فحص كورونا بأربع خطوات كالتالي:

– تحميل تطبيق صحتي.

– احجز موعد من خلال التطبيق.

– التوجه لموعدك حسب الوقت والمكان.

– أخيرًا استلام نتيجة التحليل.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن رصد (3139) حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى (164144) حالة.

وبلغت حالات التعافي (4710) ليصل إجمالي المتعافين 109885، فيما بلغت حالات الوفاة (39) حالة.

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