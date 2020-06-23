عقد استثماري بـ 7.5 مليون ريال لإنشاء مطعم ممشى الضباب بـ أبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقدًا استثماريًا، بقيمة بلغت 7،625،000 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل مطعم ممشى الضباب بمدينة أبها، مشيرًا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها وفقًا لرؤية الأمانة وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

ونوّه بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري؛ مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.

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