عمل إرهابي.. معلومات عن خيري سعد الله منفذ هجوم ريدينغ

المواطن- الرياض

قالت الشرطة البريطانية: إن الهجوم الذي نفذه الليبي خيري سعد الله السبت الماضي وأودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 3 آخرين في مدينة ريدينغ له علاقة بالإرهاب، وإن شرطة محاربة الإرهاب قد تولت التحقيق.

وتستمر الشرطة في التحقيق مع المعتقل خيري سعد الله الموقوف على ذمة التحقيق في الهجوم الذي نفذه السبت، حيث يعيش المشتبه فيه بمدينة ريدينغ مسرح الجريمة.

وأكدت الشرطة أنها لا تبحث عن آخرين في إطار التحقيق في الهجوم.

ويبلغ خيري سعد الله من العمر 25 عامًا، وهو ليبي الأصل، ولا معلومات حتى الآن عن تاريخ دخوله إلى بريطانيا أو وضعه القانوني من ناحية الإقامة.

وتمكن رجل شرطة أعزل من اللحاق بالمهاجم، بعد أن دل عليه أحد الشهود، حيث كان يركض بسرعة كبيرة فتعقبه رجل الشرطة وأمسك به من خاصرته وطرحه أرضًا وسيطر عليه.

وقال شاهد عيان رأى عملية اعتقال المشتبه به: إنه بدا هادئًا وصامتًا ولم يقاوم عملية الاعتقال أثناء وضع الأصفاد في يديه وأخذه إلى سيارة الشرطة.

وكان خيري سعد الله قد أمضى فيما سبق عقوبة سجن في بريطانيا لجنحة صغيرة لا علاقة لها بالتطرف أو الإرهاب.

ولفت المعتقل إلى اهتمام جهاز المخابرات الداخلي البريطاني (إم آي 5) عام 2019، بعد أن تلقى الجهاز معلومات تفيد بنيته السفر إلى الخارج بغرض القيام بأنشطة لها علاقة بالإرهاب.

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