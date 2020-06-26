عودة أمرابط لـ النصر مبكرًا تُفيد بأمر واحد

المواطن - محمد سمعه

أصبح النجم المغربي نور الدين أمرابط قريبًا من العودة إلى الرياض، وذلك للانتظام في تدريبات النصر، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والمباريات.

وكانت وزارة الرياضة قررت رفع تعليق النشاط الرياضي بدءًا من يوم 21 يونيو الجاري، كما ستعود مباريات الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل.

عودة أمرابط تُسهل الأمور لـ فيتوريا:

وستكون العودة المبكرة لـ أمرابط فرصة للمدرب البرتغالي روي فيتوريا من أجل تجهيز كافة نجوم النصر واستغلال الوقت الحالي للاستعداد لاستئناف المباريات، حيث ستكون المباريات المقبلة بمثابة نهائيات للفريق النصراوي، وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري.

وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، وهو يُعانق زميله في النصر، حمد آل منصور بدون ارتداء الكمامة مخالفًا الإجراءات الاحترازية الموضوعة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويستعدد نادي النصر لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضي والمباريات لمدة زادت عن 3 أشهر.

ووفقًا لتقارير صحافية فمن المتوقع خصم جزء من راتب حمدالله طبقًا لـ لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بعد عدم التزامه بارتداء الكمامة، أثناء عناقه لزميله حمد آل منصور.

وعلّق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز على فيديو اللاعب المغربي قائلًا: “هناك مقطع متداول له، وعناق بدون كمامة، هذا الفيديو ينطبق عليه عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية، مثل هذه المقاطع سلبية للمشاهدين والمتابعين”.

ويستعد النصر للعودة إلى التدريبات، وذلك استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والمباريات بدءًا من الرابع من أغسطس المقبل، بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة.

وفي سياق آخر، يُعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، واحدًا من العوامل الرئيسية التي قادت العالمي للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

وكان النصر حسم لقب الدوري لمصلحته، وذلك بعد أن فاز على نادي الباطن في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي، بينما فاز الهلال على الشباب، لكن العالمي حسم اللقب بفارق نقطة واحدة.

حمدالله تألق في وجود أمرابط:

وتحدث الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عن سر تألق المهاجم المغربي قائلًا: “اللاعب تألق مع وجود مواطنه نور الدين أمرابط، ولولا وجود أمرابط ما كنا شاهدنا حمدالله بهذا التألق، ولم نشاهد أيضًا هذا الكم الكبير من الأهداف”.

وأكد الجحلان على أن نسبة الأهداف التي سجلها المهاجم المغربي مع النصر بالموسم الماضي، يعود الفضل فيها للاعب أمرابط.

وفي سياق آخر، ألمح الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش إلى ارتكاب الهلال والنصر لمخالفة قانونية، تستوجب معاقبتهما، بعد اهتمام الهلال بضم عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، واهتمام النصر بضم فهد المولد لاعب الاتحاد.

وغرّد الدويش عبر حسابه في “تويتر”: “التفاوض لا يجوز بغض النظر عمن يبدأه، النادي أو اللاعب طالما لم يدخل الفترة الحرة، أو لم يفسخ عقده، التفاوض والعقد لا يزال ساريًا قبل دخول الستة أشهر الأخيرة منه، مخالفة قانونية تستوجب العقوبة على النادي واللاعب”.

وكان عبدالفتاح عسيري أوقف مفاوضاته مع الأهلي لتجديد عقده حيث وصف المفاوضات بالعشوائية، بسبب تفاوض أشخاص من خارج مجلس إدارة الأهلي معه، مما يمنح الفرصة لـ الهلال للدخول معه في التفاوض وفقًا لـ“الوطن”.

بينما خرج سعود الصرامي المتحدث باسم النصر لينفي تمامًا رغبة العالمي في ضم فهد المولد أو فواز القرني لاعبي الاتحاد.

في سياق آخر، يُعد استكمال الدوري بمثابة هدية مميزة لـ الهلال والنصر، وخاصة أن كلًّا منهما يتنافس بقوة على نيل اللقب في الموسم الجاري، بينما كان سيؤدي إلغاء الموسم إلى حرمان بطل آسيا من فرصة التتويج بلقب الدوري وتتويج مجهوداته بنيل بطولة محلية، بينما كان سيُحرم الأصفر من فرصة الفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

وستكون الفرصة جيدة للاعب المغربي حمدالله، من أجل استعادة التألق من جديد مع النصر، أملًا في الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وحول موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحتل الهلال، المركز الأول برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

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