غداً الأحد .. جامعة نايف تفتح القبول لـ الدبلوم العالي والماجستير

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2020م ــ 2021م (1442هـ) بدءاً من يوم غد ٍ 29شوال 1441هـ من خلال نموذج القبول الإلكتروني على صفحة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني www.nauss.edu.sa

وتشمل برامج درجة الماجستير الآداب في النزاهة المالية، والآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، والعلوم في الأدلة الجنائية، والآداب في علم الجريمة، فيما تشمل درجة الدبلوم العالي تحليل السموم والمخدرات، والعالي في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، والعالي في مكافحة الإرهاب، والعالي في الأمن النووي.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور طارق بن صالح الريّس أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تسعى انطلاقًا من خطتها الإستراتيجية 2019م ــ 2023م إلى تحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر لبرامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأضاف الريّس أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة سيكون يوم الخميس 2يوليو 2020م الموافق 11 ذو القعدة 1441هـ.

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