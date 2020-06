غوميز للهلاليين: ما هو حلمنا القادم ؟

المواطن - مروة نبيل

وجّه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز سؤالًا إلى الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

What is our Next dream ? @Alhilal_FC pic.twitter.com/xg41CpfzN6

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 9, 2020