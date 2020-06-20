غوميز يُقلد غاريث بيل في هوايته

المواطن - محمد سمعه

تداول المغردون على نطاق واسع صورًا للنجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وهو يُمارس رياضة الجولف على غرار الويلزي غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وظهر غوميز وهو يُمارس الجولف، وذلك قبل عودته لـ السعودية، حيث سينضم لتدريبات الهلال استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وسبق لـ بيل أن نشر صورة لعلم بلده ويلز حيث قال عنه: “ويلز ثم الجولف ثم ريال مدريد”؛ مما أدى إلى حالة من الغضب العارم بين جماهير ريال مدريد بسبب عدم شعورها بالانتماء من قبل بيل للفريق الملكي.

وفي وقت سابق، أعرب الفرنسي بافيتمبي غوميز عن سعادته بالعودة إلى السعودية قريبًا، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي مجددًا.

وتقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباته بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، الثلاثاء الماضي، صورة له وبدت عليه علامات السعادة وبانتظار العودة، وعلق قائلًا: “عندما تعلم أنك سوف تشرب قهوة قريبًا”، مرفقًا صورته بعلم السعودية.

وتفاعلت الجماهير الهلالية مع صورة بافيتيمبي غوميز، وتمنوا له التوفيق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة التألق وإحراز مزيد من الأهداف.

وكان الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، قد حدد نهاية شهر يونيو الجاري، موعدًا مبدئيًا لعودة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد اكتمال عودة اللاعبين الأجانب إلى العاصمة الرياض.

وفي يوم السبت الماضي، قال غوميز في فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “شئتم أو أبيتم جمهور الهلال، سأعود للرياض في الأسبوع المقبل، لقد مكثت في فرنسا لمدة شهرين والأجواء ممطرة للغاية، حقيقة افتقد لأجواء الرياض الحارة، وسأعود لكم كما اتفقنا في الأسبوع المقبل”.

وأضاف غوميز: “رغم وجود كورونا والحجر الصحي، اشتقت إليكم وسأعود”.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، لمواجهة غريمه نادي النصر مع استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الرابع من أغسطس المقبل.

وكانت مباريات الدوري السعودي توقفت منذ 14 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، مما أثر بالسلب على لياقة اللاعبين الفنية والذهنية.

ولكي يستعد الهلال لمواجهة النصر ومن أجل المضي قدمًا نحو الفوز بلقب الدوري، يسعى الفريق الهلالي لإعداد اللاعبين بإقامة خمس مباريات ودية وذلك من أجل الوصول لحالة أفضل من الناحية البدنية والذهنية قبل مواجهة النصر المصيرية في الدوري وفقًا لـ“مكة”.

ويأتي القرار، وذلك حرصًا على تجهيز لاعبي الهلال من أجل الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن خسره الأزرق في موسم 2018- 2019 لمصلحة فريق النصر وبفارق نقطة واحدة.

ويتصدر نادي الهلال حاليًّا صدارة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان نادي الهلال وضع أنظاره على ضم المدافع البرازيلي دافيد لويز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي لتدعيم صفوفه الدفاعية، ولكن يبدو أن كثرة أخطائه مؤخرًا مع الجانرز، ستجعل الهلال يتراجع عن فكرة التعاقد معه.

وفي وقت سابق، نعى نادي الهلال أمس الجمعة، أحد مشجعيه الأوفياء ويُدعى محمد محمود الشهير بـ“حمادة” وذلك بعد أن وافته المنية مؤخرًا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” مع نشر صورة للمشجع الراحل: “رحم الله مشجعنا الوفي محمد محمود “حمادة”.

وحرص العديد من عشاق الهلال عبر حسابه في “تويتر” على توجيه برقيات التعازي في وفاة المشجع الهلالي حمادة، الذين أكدوا على عشقه وإخلاصه للهلال وحضوره مع الفريق في جميع المباريات المهمة خلال الفترة الماضية، كما طالبوا الإدارة الهلالية بدعم أسرته والوقوف بجانبهم خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر تويتر ناعيًا المشجع الهلالي: ”الله يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله ويوسع عليه قبره مد البصر ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويسكنه الفردوس الأعلى”.

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