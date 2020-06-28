فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

المواطن - الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بفتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1442هـ.

طريقة وموعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية (هنا) حيث سيبدأ من: (الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 9 – 11 – 1441هـ الموافق 30 – 6 -2020م وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد 14 – 11 – 1441هـ الموافق 5 – 7 – 2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار ٢٤ ساعة.

وبينت أنه يلزم تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة، ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لشروط القبول والتسجيل، مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

ودعت الكلية الراغبين بمعرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (هنا) حيث يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقًا على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الوطني الموحد.