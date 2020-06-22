فحص جديد يُحدد جاهزية إبراهيموفيتش لمباراة روما

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الاثنين، احتمالية غياب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراة فريقه ميلان ضد نظيره روما، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضيفًا على نظيره ليتشي، اليوم الاثنين في إطار مواجهات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي الممتاز، على أن يستضيف الروسونيري فريق روما يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28.

إبراهيموفيتش

وأشارت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، إلى أن إبراهيموفيتش سيخضع إلى فحوصات طبية جديدة في الساعات المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته إلى أن مشاركته أمام روما الأسبوع المقبل أمر صعب.

وأضافت: “زلاتان لا يزال يعاني من نفس الإصابة التي أصيب بها في التدريبات الشهر الماضي، موضحة أنه بالرغم من ذلك سيعود قبل موعد مباراة الروسونيري مع لاتسيو، والمقرر لها 4 يوليو المقبل”.

وتابعت الصحيفة الإيطالية: “المباراة الثالثة لميلان أمام سبال في 1 يوليو، قد تشهد عودة زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة التي أبعدته طوال الفترة الماضية”.

وكان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا، قد تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي، بعد توقفه لفترة طويلة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ميلان

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لتحسين نتائجه وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، ومصالحة الجماهير على تراجع الأداء هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 36 نقطة من الفوز في 10 مباريات والخسارة في مثلها، والتعادل في 6 مباريات.

وتسبب تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في صدام مع مهاجمه المخضرم إبراهيموفيتش الذي أبدى استياءه من نتائج الروسونيري، حيث كان يطمح أن يُساهم في تحسن نتائج الفريق وعودته إلى منصات التتويج.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة عن لاتسيو، فيما يحتل إنترناسيونالي المركز الثالث بـ57 نقطة، ثم أتلانتا بـ51 نقطة.

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