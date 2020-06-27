فيديو.. أهالي العروس يتداولون قصة مطار جدة بعد 40 عامًا

المواطن- محمد داوود- جدة

تداول أهالي العروس جدة اليوم السبت مقطع فيديو لـ مطار جدة (مطار الملك عبدالعزيز) الصالة الجنوبية بعد إغلاقه وانتقاله إلى المطار الجديد بالصالة رقم 1.

وعلّق العديد من أهالي جدة ومنهم عادل الغامدي ومحمد الهندي وخالد فلاته وزامل خالد وقالوا إن المطار القديم (الصالة الجنوبية) سجل في حياتهم على مدى ٤٠ عامًا أجمل الذكريات سواء في السفر الداخلي أو الخارجي.

معلمًا جميلًا:

وأكدوا في تصريحات إلى “المواطن” أن المطار الجديد يضاهي مثيلاته في العالم، ويعد معلمًا من المعالم الجميلة والهامة في بلادنا، ويعكس صورة حضارية ومدى التطور الذي شهدته السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مساحة الصالة رقم 1:

وتقدر المساحة الإجمالية لصالة رقم 1 بالمطار الجديد بـ810 آلاف متر مربع، وتستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنويًّا، كما تشمل 220 كاونتر؛ لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونتر للخدمة الذاتية للركاب، و46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل (A380)، وترتبط البوابات بـ94 جسرًا متحركًا تخدم 70 طائرة في آن واحد.

إضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره نحو 34 كيلومترًا، علاوة على فندق من ثلاثة طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) يضم 120 غرفة.

وكان مطار الملك عبدالعزيز بجدة قد بدأ تشغيل خدمة القطار الداخلي لنقل مسافري الرحلات الدولية في الصالة رقم 1.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي:

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي أو مطار جدة الدولي هو مطار دولي يقع على بعد 19 كيلومترًا شمال مدينة جدة الميناء الأول في السعودية، بدأ بناء المطار في 1974، وتم افتتاح المطار رسميًّا في إبريل 1981.

ويعتبر هذا المطار هو الأهم في مطارات السعودية، حيث إنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، كما أنه هو بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جميع الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، كما يتميز أيضًا بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج.

وفي عام 2019، افتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع نقل عدد من الرحلات الداخلية للعمل منه، حيث يعتبر المطار أحد أكبر المطارات من نوعه في العالم ويستمتع الزوار والركاب بعدد من المرافق بما في ذلك صالات بمساحة 810.000 متر مربع ومركز نقل يربط بين المبنى وموقف السيارات ومحطة القطا. علاوة على ذلك، يحتوي المطار على حوض سمك ضخم يبلغ قطره 10 أمتار وارتفاعه 14 مترًا، بالإضافة إلى قدرة تخزين بمليون لتر من الماء.

علاوة على ذلك، تم إنشاء مسجد يتسع لـ3732 مصليًا في المطار، أما في أغسطس 2019، بدأ المطار في نقل عدد من الرحلات الدولية التي تشغلها السعودية إلى هذه المحطة الجديدة وفي 18 نوفمبر أصبحت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أول شركة طيران غير سعودية تنتقل إلى هذه المحطة الجديدة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن مطار الملك عبدالعزيز عبر الرابط هنا.

إغلاق الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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