فيديو.. إعلان لاذع عن ترامب يثير أسئلة حول صحة الرئيس الأمريكي 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نشر عدد من الجمهوريين المناهضين لترامب إعلانًا لاذعًا وضعوا فيه صحة الرئيس الأمريكي موضع شك وتساؤل حيث يبدأ المقطع قائلًا: هناك خطأ ما في دونالد ترامب.

وتابع المقطع مصحوبًا بموسيقى حزينة وسوداوية: إنه هش، وضعيف، ويعاني من مشكلة في التحدث، وصعوبة في المشي.

وتساءلت راوية الإعلان: إذن لماذا لا نتحدث عن هذا؟ ولماذا لا يأخذه الصحفيون الذين يغطون أخباره السرية إلى مركز والتر ريد الطبي؟ لماذا يتظاهر الكثير من الصحفيين الذين يغطون أحداث البيت الأبيض أنهم لا يستطيعون رؤية تراجعه؟ أقوى مكتب في العالم يحتاج إلى أكثر من رئيس ضعيف ومهتز.

واختتم الفيديو: إنه ليس لديه القوة للقيادة، ولا الشخصية المناسبة، مُرفقًا بهاشتاق ترامب ليس بصحة جيدة #TRUMPISNOTWELL.

وتم إنتاج الإعلان من قبل مشروع لينكولن، والذي يتضمن حفنة من الجمهوريين البارزين المناهضين للرئيس الأمريكي، بمن فيهم المحامي جورج كونواي المتزوج من مستشارة الرئيس كيليان كونواي.

مواقف مثيرة للريبة حول صحة ترامب :

ويُوثق مقطع الفيديو في 45 ثانية مواقف للرئيس أثارت الريبة حول صحته الجسدية، وكان آخرها مشيه ببطء شديد على منحدر أكاديمية ويست بوينت العسكرية.

كما يظهر أيضًا صورة مقرّبة له وهو يستخدم كلتا يديه لأخذ رشفة من كوب ماء، وهو ما تم الإشارة إليه من قِبل الطبيب النفسي من جامعة ييل، باندي لي، قائلًا: هذه إشارة إلى احتمالية إصابته بمرض عصبي ومن الضروري إجراء مسح للدماغ.

وذلك بالإضافة إلى توثيق تصرفاته الغريبة أحيانًا في الخطابات التليفزيونة، وقال جون كوبر، أحد كبار جامعي التبرعات لحملة المرشح الرئاسي جو بايدن: توضح مقاطع الفيديو الأخيرة أن هناك خطأ طبيًا في ترامب، الطريقة التي يمشي بها، كيف يحمل كوبًا من الماء، كلماته المشوشة، هفواته في التفكير، ما الذي يخفيه البيت الأبيض؟

وقالت شبكة فوكس نيوز إن الإعلان سيُعرض في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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