فيديو.. الأمير تركي الفيصل : عملت نادلاً في أمريكا أثناء الدراسة

فيديو.. الأمير تركي الفيصل : عملت نادلاً في أمريكا أثناء الدراسة

2020/06/20
الساعة 8:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل عن جوانب من حياته الشخصية والعملية خلال برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي وتبثه الزميلة “القبس”.

وقال الفيصل إنه اضطر للعمل في أمريكا كنادل في أحد مطاعم جورج تاون لمدة أسبوع، مشيراً إلى أنه عمل بدلاً من زميل له في السكن كان يعمل بهذه الوظيفة، لكن وقعت له ظروف منعته من المداومة.

وتابع الفيصل أن زميله كان من كوبا وهاجر إلى أمريكا، وبعدما ترك الفيصل السكن الجامعي استأجر شقة مشتركة وحدث أن طلب منه الزميل الكوري أن يعمل بدلاً منه حتى لا يفقد عمله، وبالفعل بدأ الفيصل يداوم يومياً لمدة أسبوع بعد الانتهاء من الدراسة.

وكشف الفيصل عن زمالته للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في الجامعة مشيراً إلى أن كلينتون كان طالباً فقيراً.

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