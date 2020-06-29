فيديو.. ضبط سفينة أسلحة إيرانية في بحر العرب

المواطن - الرياض

نشر مراسل قناتي العربية والحدث هاني الصفيان مقطع فيديو لسفينة أسلحة إيرانية تم ضبطها، أمس، بواسطة القوات البحرية التابعة للتحالف العربي في بحر العرب.

تفاصيل ضبط سفينة أسلحة إيرانية:

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أعلن اليوم أنه تم أمس مصادرة شحنة أسلحة حاولت إيران تقديمها للميليشيا الحوثية، مضيفًا أن العمل جارٍ على تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف اليمني.

وطالب الجبير بتمديد حظر تسليح إيران لمنع طهران من تطوير منظومتها النووية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

الأسلحة الإيرانية بيد الحوثيين:

وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك: إنه منذ بداية الحرب في اليمن قامت الميليشيا الحوثية بـ1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، كما أطلقت الميليشيا الحوثية 318 صاروخًا بالستيًّا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة.