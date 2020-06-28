فيديو.. مضاربة بين عمالة عربية بسوق الخضار بخميس مشيط

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

وثق مقطع فيديو متداول مضاربة بين مجموعتين من العمالة العربية يزاولون مهنة الزراعة، بعضهم مزارعون وبعضهم مخالفون لنظام المهنة “عامل منزلي” ويعمل في مهنة الزراعة والبيع بسوق الخضار بخميس مشيط أمس السبت.

ووقعت مضاربة واشتباك بالأيدي واستخدام العصي في إحدى بوايك السوق مما تسبب في حالة من الهلع بين المتسوقين والباعة ضاربين بجميع الاحتياطات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عرض الحائط.

“المواطن” علمت من مصادرها أن خلافاً كان قد نشب بين تلك العمالة في منطقة جازان ليلتقوا ثانية بسوق الخضار بخميس مشيط ويعاودوا الشجار مرّة أخرى.

كما علمت “المواطن” أنه حدثت عدة إصابات وجروح بين طرفي المشاجرة وأن الجهات الأمنية باشرت الموقع بعد بلاغٍ من إدارة السوق وجارٍ التحقيق مع الأطراف ومحاسبتهم على ما قاموا به من مخالفات وعدم احترامهم لأنظمة الدولة وقوانينها.

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