فيديو.. موعد وطريقة رؤية كسوف الشمس غداً

المواطن - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق عن موعد وكيفية رؤية كسوف الشمس الذي سيحدث يوم غد الأحد.

في يوم غد الأحد :

ستنكسف الشمس من تقريباً من الساعة 7:20 ص إلى 9:40 ص

والتوقيت يختلف قليلاً على حسب المكان pic.twitter.com/mzfRimceeH — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) June 20, 2020

ونشر الزعاق مقطع فيديو يظهر استعداده لعملية رصد الكسوف وعلق عليه بالقول: إنه في يوم غد الأحد ستنكسف الشمس من الساعة 7:20 ص تقريباً إلى 9:40 ص.

وكان أستاذ المناخ ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة الدكتور عبدالله المسند تحدث في وقت سابق عن تفاصيل كسوف الشمس الحلقي الذي من المتوقع أن يحدث يوم 21 يونيو الموافق 29 شوال الجاري.

وأوضح المسند عبر تويتر، أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد يكون القمر بين الأرض والشمس، وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري أي وقت المحاق، أو عندما يكون القمر في العقدة الصاعدة أو النازلة، مضيفًا أن المرحلة التي تلي مرحلة المحاق أو الكسوف ببضع ساعات هي مرحلة وقت ولادة الهلال الجديد (هلال غرة الشهر)، وعليه سيصبح يوم الأحد 29 شوال اليوم الأخير في شهر شوال.

ولفت إلى أن الكسوف الشمسي الحلقي سيشاهد في أقصى جنوب السعودية كما سيشاهد في اليمن وعمان، وفي أفريقيا سيشاهد في خمس دول (الكونغو وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا)، وفي آسيا سيشاهد في 4 دول (باكستان والهند والصين وتايوان) ثم ينتهي في المحيط الهادئ.

وتابع المسند أن جرم القمر سيحجب قرص الشمس بنسبة 99% في مسار خط الكسوف الحلقي الذي سيمر أقصى جنوب السعودية، والـ 1% المتبقية من الشمس ستظهر على هيئة حلقة مضيئة ملتهبة مهيبة تطوق القمر المحاق الأسود، وهذا هو النوع الثالث للكسوف وهو الحلقي وهو الأشد إبهاراً وتخويفاً.

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