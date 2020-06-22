فيديو نادر.. يوم في حياة الملك سعود بالقصر الأحمر

المواطن - الرياض

نشرت مؤسسة الملك سعود على تويتر مقطع فيديو تاريخي يتضمن تفاصيل يوم من حياة الملك سعود، رحمه الله، في القصر الأحمر.

يوم في حياة #الملك_سعود في #القصر_الأحمر ، بعد عودته من #قصر_الحكم .. ويطلع في مكتبه على أوراق الدولة .. وأولاده يتناولون الغداء بعد عودتهم من المدرسة مع أ عثمان الصالح مدير #معهد_الأنجال ، ثم جلسة ودية في حديقة القصر مع الأهل والأبناء والأصدقاء .. pic.twitter.com/D4s7qNXA88 — الملك سعود (@kingsaud) June 21, 2020

وعلقت المؤسسة على المقطع بالقول : يوم في حياة الملك سعود في القصر الأحمر ، بعد عودته من قصر الحكم حيث اطلع في مكتبه على أوراق الدولة .. وأولاده يتناولون الغداء بعد عودتهم من المدرسة مع عثمان الصالح مدير معهد الأنجال ، ثم جلسة ودية في حديقة القصر مع الأهل والأبناء والأصدقاء.

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