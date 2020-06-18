فيديو.. نصائح مهمة لتفادي سرقة البيانات والحسابات وكلمات المرور

فيديو.. نصائح مهمة لتفادي سرقة البيانات والحسابات وكلمات المرور

2020/06/18
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه عبدالله السبع، الخبير في التكنولوجيا والشؤون التقنية، مجموعة من النصائح لتفادي سرقة البيانات والحسابات الشخصية.

وقال السبع، في مداخلة مع “قناة العربية”، إن أكثر نسبة مستهدفة هم هؤلاء الذين ليس لديهم خبرة في الشؤون التقنية.

وحذر عبدالله السبع من روابط التصيد التي تطلب بيانات المستفيد، حيث أكد أن هذه المواقع شديدة الخطورة.

وأضاف “لا تعطي بياناتك لأي أحد أبدًا مهما حصل”، كما أكد أن كلمة السر قد يتم تسريبها من المواقع الإلكترونية في حالة التساهل في كشف هذه البيانات.

ونصح السبع باختيار كلمات مرور مختلفة مع الحسابات الشخصية وعدم توحيد كلمة المرور لهذه الحسابات.

وأكد عبدالله السبع على أهمية اختيار أرقام سرية مختلفة مع الحسابات المتعددة للمستخدم على الإنترنت، كما نصح بعدم الضغط على الروابط المجهولة.


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