فيديو.. نصائح مهمة لتفادي سرقة البيانات والحسابات وكلمات المرور

المواطن - الرياض

وجه عبدالله السبع، الخبير في التكنولوجيا والشؤون التقنية، مجموعة من النصائح لتفادي سرقة البيانات والحسابات الشخصية.

تعرف على طرق #الإختراق و #الابتزاز الإلكتروني وكيف تحمي نفسك منها هذا الفيديو هو جزء بسيط من لقائي في قناة العربية مشاهدتك للفيديو بيعلمك على أكثر الطرق شيوعا حتى تحمي نفسك pic.twitter.com/ToPO2ZvWA9 — عبدالله السبع (@7Alsabe) June 18, 2020

وقال السبع، في مداخلة مع “قناة العربية”، إن أكثر نسبة مستهدفة هم هؤلاء الذين ليس لديهم خبرة في الشؤون التقنية.

وحذر عبدالله السبع من روابط التصيد التي تطلب بيانات المستفيد، حيث أكد أن هذه المواقع شديدة الخطورة.

وأضاف “لا تعطي بياناتك لأي أحد أبدًا مهما حصل”، كما أكد أن كلمة السر قد يتم تسريبها من المواقع الإلكترونية في حالة التساهل في كشف هذه البيانات.

ونصح السبع باختيار كلمات مرور مختلفة مع الحسابات الشخصية وعدم توحيد كلمة المرور لهذه الحسابات.

وأكد عبدالله السبع على أهمية اختيار أرقام سرية مختلفة مع الحسابات المتعددة للمستخدم على الإنترنت، كما نصح بعدم الضغط على الروابط المجهولة.

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