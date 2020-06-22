فيديو وصور.. مطار الملك عبدالعزيز يبدأ تشغيل القطار الداخلي

المواطن - الرياض

بدأ مطار الملك عبدالعزيز بجدة تشغيل خدمة القطار الداخلي لنقل مسافري الرحلات الدولية في الصالة رقم 1.

#مطار_الملك_عبدالعزيز:

بدء تشغيل خدمة القطار الداخلي لنقل

مسافري الرحلات الدولية في الصالة رقم 1 pic.twitter.com/nSaePbi8IP — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 22, 2020

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر عملية نقل الركاب بالقطار الداخلي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم إلزام الركاب بوضع الكمامات وتطبيق التبادل الاجتماعي.

يذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي أو مطار جدة الدولي هو مطار دولي يقع على بعد 19 كيلومتراً شمال مدينة جدة الميناء الأول في السعودية، بدأ بناء المطار في 1974، وتم افتتاح المطار رسمياً في إبريل 1981.

ويعتبر هذا المطار هو الأهم في مطارات السعودية، حيث إنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، كما أنه هو بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جميع الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، كما يتميز أيضا بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج.

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