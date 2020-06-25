فيفا يلغي مباريات سبتمبر الدولية في 4 قارات

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مجموعة من القرارات التي تخص الأجندة الدولية لبعض المنتخبات والقارات بخصوص تصفيات كأس العالم 2022.

وذكرت شبكة “جول” العالمية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إلغاء الأجندة الدولية لمباريات سبتمبر 2022، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد في القارة الآسيوية والإفريقية والأوقيانوس وقارة أمريكا الشمالية، بينما سوف تستمر مباريات سبتمبر الدولية في قارة أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأصدر فيفا كذلك قرارًا بتمديد مباريات أكتوبر ونوفمبر المقبلين لمدة يوم واحد في القارة الأوروبية، كما سيتم تمديد مباريات يونيو 2021 لمدة أسبوع في آسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والأوقيانوس، وذلك من أجل لعب 4 مباريات بدلًا من اثنتين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، وافق أيضًا على إقامة البطولة العربية للمنتخبات في العام المقبل، حيث ستُقام البطولة بمنتخبات كرة القدم للرجال من المنتخبات العربية في القارة الإفريقية والآسيوية.

سامي الجابر يُشارك في حملة فيفا

وفي وقت سابق، حذر سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، من هجمة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وكتب سامي الجابر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كلنا ندعي إن هذه المرحلة ما تكون هجمة مرتدة”.

ووجه سامي الجابر نصيحة إلى المواطنين، قائلًا: “أدعو نفسي والجميع عدم التردد في تطبيق الاحترازات (تباعد وكمامة والحرص على غسل اليدين). وتقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وشارك سامي الجابر في حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي انطلقت شهر مارس الماضي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقليل من مخاطره حول العالم. وكان فيفا قد انضم إلى منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، من خلال إطلاق حملة توعية جديدة بقيادة لاعبين عالميين، لتوعية المواطنين في جميع أنحاء العالم إلى اتباع الخطوات الرئيسية الخمس لوقف انتشار الوباء. وظهر في فيديو الحملة 28 لاعبًا مع إصداره بـ12 لغة، وهم؛ سامي الجابر، البرازيلي أليسون بيكر، التركي إيمري بلوزوجلو، المكسيكي جاريج بورجيتي، الإيطالي جيانلويجي بوفون، الإسباني إيكر كاسياس، الهندي سونهيل شيتري، الفرنسي يوري جوركاييف، الصيني هان دوان والكاميروني صامويل إيتو. كما تواجد في حملة فيفا لمواجهة فيروس كورونا كل من؛ الكولومبي راداميل فالكاو، الفرنسي لورا جورج، الروسي فاليري كاربن، الثنائي الألماني ميروسلاف كلوزه وفيليب لام، والإنجليزي جاري لينكر، كارلي لويد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري أحمد حسام ميدو. وتواجد في الحملة أيضًا الإنجليزي مايكل أوين، الكوري بارك جي سونج، الثنائي الإسباني كارليس بويول وتشافي هيرنانديز، الألماني سيليا ساسيستش، الياباني أساكو تاكاكورا، الإيفواري يايا توريه، الأرجنتيني خوان سباستيان فيرون، والصيني سون وين. وشملت الحملة الوقاية ضد فيروس كورونا بحماية الأيدي والمرفق والوجه، بالإضافة إلى تباعد المسافة بين الأشخاص والانتباه لأي أعراض طارئة، من أجل تقليل الإصابة بالفيروس ومحاولة التغلب عليه سريعًا. وفي وقت سابق، أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الناطق باللغة العربية عبر “تويتر” باللاعب سلمان الفرج لاعب وسط المنتخب السعودي ونادي الهلال. فيفا يُشيد بسلمان الفرج ووصف الحساب الرسمي لـالفيفا اللاعب سلمان الفرج بأنه حالة فريدة من نوعها في العصر الحديث لكرة القدم السعودية، مضيفًا أنه كان عنصرًا رئيسيًا في فوز المنتخب السعودي الوحيد في مونديال روسيا على المنتخب المصري وساهم في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 في نوفمبر الماضي. وكان سلمان الفرج سجل هدفًا للمنتخب السعودي في شباك المنتخب المصري، بينما سُجل هدف فوز الأخضر الثاني عبر اللاعب سلمان الفرج في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة. وعبّر سلمان الفرج عن فرحته بفوز منتخب السعودية الوحيد في مونديال روسيا، مضيفًا أن الأخضر كان يتطلع لأكثر من ذلك ولكن القادم سيكون أفضل على حد قوله. وكان الأخضر ودع مونديال روسيا من الدور الأول بخسارة من المنتخب الروسي في لقاء الافتتاح، ثم الخسارة من منتخب الأوروغواي في المباراة الثانية. يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تُوج بلقب كأس العالم 2018 “فيفا 2018” وذلك بعد الفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين، في مباراة أُقيمت بالعاصمة الروسية موسكو.

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