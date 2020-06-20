في قبضة رجال الأمن .. عصابة السطو المسلح بالرياض وحارق المركبات

المواطن - الرياض

تمكن رجال الأمن من ضبط عدد من المخالفين والجناة والتشكيلات العصابية، في العديد من المناطق على مستوى المملكة.

ففي مكة المكرم تمكن رجال الأمن من ضبط مواطن يقوم بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية وآخر قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الرياض تم القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بالسطو المسلح على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة، والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف ريال والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي، حيث تم استرداد المسروقات.

أما في منطقة القصيم، فقد تمكن رجال الأمن من الإطاحة بستة مواطنين مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن علمها، وضبط بحوزتهم أقراص من مادة الزنكس المحظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبة مسروقة.

وفي المنطقة الشرقية، ضبط رجال الأمن مقيمًا يقوم بإشعال النار بعدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها.

وفي الباحة تم ضبط أحد الأشخاص يثر الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة والاختباء في أماكن مجهولة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر