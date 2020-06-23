قبل العودة 4 أغسطس.. فحوصات طبية للاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي الاتحاد في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

فحوصات للاعبي العميد

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملة بالفريق، مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء خضوع اللاعبين للفحوصات ويتقدمهم النجم فهد المولد، موضحًا أن هذه الاختبارات وفق توجيهات وزارة الرياضة وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة التدريبات الجماعية، بالتعاون مع مجموعة سلمان فقيه الطبية.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، حيث وضعت عدة خيارات في حالة عدم إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في محافظة الطائف، حيث تضمنت الخيارات أبها والباحة أو خوض معسكر في مقر النادي بجدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح العميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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