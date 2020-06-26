قصة استشاريين قطعا 500 كيلو لإنقاذ حياة مريض من أم الدم

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تمكن فريق طبي متخصص من وحدة الأوعية الدماغية بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض تعرض لنزيف دماغي حاد والذي يعرف بـ أم الدم، حيث تم إجراء العملية بنجاح في 3 ساعات.

عملية معقدة:

وقال مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني: إن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة والتي تطلبت سفر الفريق الطبي إلى محافظة حفر الباطن لإجرائها، وذلك بتوجيهات من المشرف العام المستشفى الجامعي بالخبر رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، مساهمة من المستشفى الجامعي بالخبر في دعم ومساندة مستشفيات المنطقة الشرقية بالكوادر الطبية والخبرات المؤهلة؛ مما كان له الأثر الإيجابي على تعزيز ورفع من مستوى الخدمات الصحية في المنطقة والمملكة بشكل عام.

من جهته، أكد الدكتور حسام الجهني، المشرف على العملية، أن المريض تعرض لنزيف دماغي حاد، والذي يعرف بـ أم الدم أو النزيف تحت العنكبوتية، والذي يعتبر من أخطر أنواع النزيف الدماغي، والذي يتطلب العلاج المستعجل كحد أقصى 24 أو 48 ساعة، ومع صعوبة قبول المريض في مستشفيات المنطقة الشرقية؛ نظرًا للازدحام الشديد في العنايات المركزة بسبب جائحة كورونا، وفِي أقل من 12 ساعة من حدوث النزيف توجه وزميله الدكتور فيصل العباس، وكلاهما استشاريان في وحدة الأوعية الدماغية، إلى المستشفى المركزي بحفر الباطن لإجراء العملية الدقيقة لإغلاق الانتفاخ الشرياني، حيث تطلبت العملية فتح الجمجمة وتفريغ جزء من النزيف وفصل الأنسجة الدماغية في الفص الأيسر السائد عن الشرايين الدماغية والتعرف على موقع التمدد الشرياني، ومن ثم تثبيت رابط معدني لإغلاقه تحت التكبير المجهري.

وأكد الجهني أن هذه العملية تأتي كجزء من منظومة تعاون وحدة الأوعية الدماغية في قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، والتي بموجبها قدم أعضاؤها الخدمة العلاجية بكفاءة وفاعلية وفي أوقات قياسية، سواء بالعلاجات الجراحية أو بالقسطرة التداخلية التي خدمت العديد من المرضى في مختلف القطاعات الصحية منذ تأسيس الوحدة عام 2016م وهذه الوحدة تقدم أيضًا الدعم العلاجي ما بعد الإجراءات العلاجية، مستخدمين طرق التواصل عن بعد لضمان سلامة المرضى في المستشفيات الأخرى.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر