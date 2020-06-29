قصة فتاة نجحت في منع نقل عدوى كورونا لوالديها وأسرتها

المواطن - الرياض

نجحت شابة في منع نقل عدوى كورونا إلى والديها و5 من أفراد أسرتها بعدما أصيبت بالمرض إثر مخالطة حالة مصابة في العمل.

التقيد بالإجراءات يمنع نقل عدوى كورونا

وأبدت الشابة التزامًا صارمًا بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكلات التي حددتها وزارة الصحة ما كان له بالغ الأثر في حماية والديها وباقي أسرتها من نقل عدوى كورونا إليهم.

وقالت وزارة الصحة حول قصة هذه الشابة: بعد مخالطتها حالة مصابة في العمل: شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها ولم تنقل لهم العدوى، بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمام وترك مسافة آمنة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (3,943) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي ( 2,363 ) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (186436) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (127118) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (57719) حالة من بينها (2285) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة فيما بلغ عدد الوفيات 1599 حالة.

وتوزعت حالات كورونا الجديدة التي تم تسجيلها اليوم في عدد كبير من المدن السعودية لكنها تركزت في الهفوف التي سجلت 433 حالة ولا زالت تتصدر الإصابات منذ عدة أيام فيما تراجعت الإصابات في الرياض بشكل متواصل لتسجل اليوم 363 والدمام 357، مكة المكرمة 263، القطيف 219، جدة 212، الطائف 208.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية أخرى.