قمة إيفرتون ضد ليفربول تنتهي بالتعادل السلبي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة إيفرتون ضد ليفربول، منذ قليل، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020.

وبدأت مباراة إيفرتون ضد ليفربول بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول في المباراة.

واستمر الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد ليفربول على حاله، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة إيفرتون ضد ليفربول، بوجود بعض المحاولات الخطيرة من قبل نادي إيفرتون، الذي قاتل بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول له في المباراة ولكن دون جدوى.

وسنحت فرصة خطيرة لفريق إيفرتون عند حلول الدقيقة التاسعة والسبعين من عمر مباراة إيفرتون ضد ليفربول، لكنها ارتطمت بالعارضة وبعد ذلك أخرجها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لـ ركلة ركنية لمصلحة إيفرتون.

ولم يحدث أي جديد في مباراة إيفرتون ضد ليفربول، لينتهي ديربي الميرساسيد بدون أهداف بين الفريقين.

وأصبح رصيد الريدز بعد التعادل في مباراة إيفرتون ضد ليفربول، 83 نقطة بالمركز الأول وبفارق 23 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أما فريق إيفرتون فأصبح رصيده من النقاط 38 نقطة في المركز الثاني عشر، وذلك بعد نهاية مباراة إيفرتون ضد ليفربول بالتعادل السلبي.

وقبل إقامة مباراة إيفرتون ضد ليفربول، انتهت مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي، التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، بفوز صعب لـ تشيلسي بثنائية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي البلوز الذين سعوا إلى إحراز الهدف الأول في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية، وذلك قبل انطلاق قمة إيفرتون ضد ليفربول.

ووسط محاولات البلوز لإحراز الهدف الأول في مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي، باغت أستون فيلا البلوز وتمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كورنتي هوس بالدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول، لتزداد المصاعب على تشيلسي الذي حاول الاقتراب من قمة البريميرليج قبل بداية مباراة إيفرتون ضد ليفربول.

ولم ينجح البلوز في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي، كشر نادي تشيلسي عن أنيابه، وتمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بالدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وخلال الدقيقة الثانية والستين من عمر مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي، تمكن الفرنسي أوليفيه جيرو من إضافة الهدف الثاني للبلوز لتُصبح النتيجة 2- 1 لمصلحة النادي اللندني.

وفشل الفيلانز في إحراز أي أهداف، خلال مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي لينتهي اللقاء بفوز البلوز بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد البلوز بعد الفوز في مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي، 51 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي أستون فيلا عند 26 نقطة بالمركز الـ19 “قبل الأخير” في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مباراة إيفرتون ضد ليفربول، شهدت غياب المصري محمد صلاح عن فريق الريدز، حيث فضّل المدرب الألماني يورجن كلوب عدم إشراكه في اللقاء رغم تواجده على دكة الاحتياط.

وانطلقت مباراة إيفرتون ضد ليفربول اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث أُقيمت على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تحدث في المؤتمر الصحافي عن فشل ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر قبل انطلاق مباراة إيفرتون ضد ليفربول قائلًا: “كل هذا أصبح من الماضي، الآن تيمو فيرنر لاعبًا في صفوف تشيلسي، هذا كل شيء”.

وقبل إقامة مباراة إيفرتون ضد ليفربول، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن ظهور حالة جديدة مصابة بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء الماضي.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد ليفربول أن الشخص المُصاب بفيروس كورونا تم معرفة إصابته بعد إجراء الفحص للمرة التاسعة خلال مرحلة الفحوصات الشاملة، حيث تم من خلالها إجراء الفحص على 1541 لاعبًا وموظفًا من أندية الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي كان تم استئنافه الأربعاء الماضي بمباراتي أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين، قبل إقامة مباراة إيفرتون ضد ليفربول.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر