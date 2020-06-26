كلوب بعد تتويج ليفربول: شيء رائع قبل مواجهة مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

عقّب المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، على تتويج فريقه بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

ونجح الريدز في الفوز باللقب الأول له وبالمُسمى الجديد منذ موسم 1989- 1990، وذلك بعد خسارة مانشستر سيتي أمس الخميس ضد تشيلسي بثنائية مقابل هدف.

وذكر يورجن كلوب في تصريحات لـ موقع ليفربول قائلًا بأن الفوز أمس بلقب الدوري الإنجليزي شيء خاص لـ ليفربول، مضيفًا أنه من الجيد حسم اللقب قبل مواجهة مانشستر سيتي في الثاني من يوليو المقبل.

كلوب يُحقق كامل البطولات مع ليفربول:

وأضاف المدرب الألماني أنه سعد بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، حيث كان هذا اللقب، هي البطولة الوحيدة التي تنقصه مع الريدز.

وفي وقت سابق، حرص نجوم نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الذي غاب عن الريدز منذ موسم 1989- 1990.

ووفقًا لتقارير صحافية إنجليزية فإن نجوم الريدز احتفلوا بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي في فندق خاص، لم يُذكر اسمه خوفًا من قدوم الجماهير والاحتشاد أمام الفندق للاحتفال مع اللاعبين، حيث يتم اتباع إجراءات احترازية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكان لاعبو الريدز حرصوا على متابعة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت أمس في ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي بأحد الفنادق، وبمجرد نهاية المباراة بفوز تشيلسي، انطلقت الاحتفالات بين لاعبي الريدز.

يذكر أن يورجن كلوب كان تولى تدريب ليفربول في أكتوبر من عام 2015، بعد رحيل المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز.

ونجح ليفربول في تحقيق اللقب رقم 19 في تاريخه، واللقب الأول له بمسمى “الدوري الإنجليزي الممتاز”الذي انطلق منذ عام 1992.

وبعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، نشر الحساب الرسمي لـ الريدز عبر “تويتر” صورة للفريق بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب حيث كُتب عليها: “نحن الأبطال”.

كلوب تابع مباراة مان سيتي وتشيلسي:

في سياق آخر، بدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي التي تابعها جمهور ليفربول بترقب شديد، بضغط كبير من البلوز الذي سعى لإحراز الهدف الأول في شباك السيتزنز، ولكن دون جدوى.

ومع مرور الدقائق، نجح فريق البلوز في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بعد خطأ قاتل من اللاعب الفرنسي بينجامين ميندي لاعب السيتي.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، الذي انتهى بتقدم البلوز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استفاق السيتي وحاول تسجيل هدف التعادل، حتى كان له ما أراد عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل التعادل للسيتي بالدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

وخلال مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، حاول السيتي إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل تماسك دفاعي قوي من لاعبي البلوز.

واستمرت الأخطاء الدفاعية القاتلة من لاعبي السيتي، حتى تمكن البلوز من تسجيل الهدف الثاني عبر البرازيلي ويليان من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب السيتي، البرازيلي فيرناندينيو، وذلك بعد أن لمس الكرة بيده متسببًا في ركلة جزاء لـ البلوز.

وانتهت المباراة بفوز البلوز بثنائية مقابل هدف، حيث أصبح رصيد النادي اللندني 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد السيتي عند 63 نقطة بالمركز الثاني.

وسبق لـ يورجن كلوب تدريب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وقاده بعد ذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا بعام 2013، لكن بايرن ميونيخ هو من تُوج باللقب، في ذلك الوقت.

وقبل مباراة البلوز ضد السيتي، انتهت مباراة أرسنال ضد فريق ساوثهامبتون في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بفوز فريق الجانرز بثنائية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق الجانرز، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول من أجل تصحيح المسار بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الجولات الأخيرة بالبريميرليج.

وخلال الشوط الأول تمكن اللاعب إدوارد نيكتاه من إحراز الهدف الأول لفريق أرسنال بالدقيقة العشرين بطريقة جميلة.

وحاول النادي اللندني بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي ساوثهامبتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الجانرز، بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل النادي اللندني يضغط بقوة، وذلك بحثًا عن إضافة الهدف الثاني ولكن دون فائدة.

ولم ينجح نادي ساوثهامبتون، في استغلال تراجع فريق أرسنال من أجل إضافة الهدف الأول، حيث نجح فريق الجانرز في تأمين دفاعاته منعًا لتلقي أي أهداف.

وسبق لـ يورجن كلوب تدريب نادي ماينز الألماني، قبل انتقاله لتدريب ليفربول.

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