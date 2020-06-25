كلية التقنية بالباحة تبدأ القبول الإلكتروني

المواطن - الرياض

تبدأ كلية التقنية بالباحة للبنين اليوم، القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برنامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

موعد التقديم في كلية التقنية بالباحة

وأوضح عميد كلية التقنية بالباحة المشرف على المعاهد الصناعية عبدالله خليف في تصريحات سابقة أن التقديم سيستمر حتى 1441/11/17 هـ ، والتي تشمل التخصصات التالية في أقسام التقنية الكهربائية (قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية)، وقسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة).

التقديم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت اليوم عن بدء فتح التقديم على برامج الدبلوم بـ الكلية التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية في مختلف المناطق اليوم الخميس 4/ 11/ 1441 هـ، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد في الموقع الالكتروني للمؤسسة هنا وأتاحت المؤسسة التقديم على البرامج التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمختلف مناطق المملكة حتى تاريخ 17/ 11/ 1441 هـ، ومن المقرر أن يبدأ التدريب بتاريخ 11/ 1/ 1442 هـ.

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