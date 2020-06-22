كيفية استرداد وتأمين حساب WhatsApp من السرقة في 3 خطوات 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد WhatsApp أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا على هذا الكوكب، بعدد مستخدمين يتجاوز مليارَي مستخدم حول العالم، ومع ذلك، نظرًا لشعبيته، يتم استخدامه من قبل الجهات الخبيثة للوصول إلى حسابات البعض.

ويحاول المحتالون خداع المستخدمين؛ للوصول إلى رمز التحقق المكون من ستة أرقام الذي يستخدمه WhatsApp لتسجيل الدخول، وقد يؤدي إعطاء شخص ما رمز التحقق الخاص بك إلى سرقة حسابك الخاص.

ومن المفترض أن يؤدي استخدام التحقق بخطوتين إلى تأمينك من السرقة، فهو بمثابة طبقة من الأمان الإضافي تعمل مثل كلمة المرور، ومع ذلك، في حالة عدم استخدام هذه الميزة، فقد يتعرض حسابك للسرقة.

ويمكن للمخترق استخدام حساب WhatsApp الخاص بك لدوافع خفية؛ ولحسن الحظ، هناك طريقة لاستعادة حسابك.

كيفية استرداد حساب WhatsApp المسروق:

1- تحتاج لذلك إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى واتس اب باستخدام رقم هاتفك، وسوف تتلقى رمز التحقق المكون من ستة أرقام عبر الرسائل القصيرة التي يقرأها التطبيق ويسجل دخولك تلقائيًا، بمجرد تسجيل الدخول، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.

2- وفي حال سبقك المخترق بهذه الخطوة، وقام بتنشيط التحقق من خطوتين بعد الوصول إلى حسابك، فللأسف سيتعين عليك الانتظار لمدة سبعة أيام لاسترداد حسابك، لكن أثناء انتظارك لن يكون بمقدور المخترق الوصول إلى حسابك.

3- يمكنك أيضًا مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالدعم الفني وهو: [email protected]، بعد ذلك ستتلقى رقم البلاغ في رسالة آلية تصل إليك من الشركة، بحسب موقع Indian Express.

كيفية تأمين حساب WhatsApp:

1- يأتي على رأس النصائح عدم مشاركة رمز التفعيل الخاص بك مع أي شخص.

2- ولا تنس أيضًا تنشيط التحقق من خطوتين للحصول على تجربة أكثر أمانًا.

3- احذر من المكالمات التي تطلب منك مشاركة معلوماتك الشخصية أو تطلب منك تثبيت تطبيقات معينة.

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