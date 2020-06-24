لماذا أوقف WhatsApp خدمة دفع الأموال في البرازيل ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلن تطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك أنه يعاني من مشاكل في خدمة دفع الأموال التي أطلقها قبل أسبوع فقط بعد طول انتظار من المستخدمين في دولة البرازيل.

مشاكل دفع الأموال في WhatsApp

ويرجع السبب وراء ذلك إلى حظر خدمة دفع الأموال من WhatsApp من قبل البنك المركزي البرازيلي، ولم يقدم أسبابًا حول قراره، لكنه اكتفى بتفسير أن ذلك يرجع إلى احتياجه للوقت لتقييم أي مخاطر محتملة على أنظمة الدفع الحالية في البلاد.

وقال البنك إن القرار يهدف إلى الحفاظ على بيئة تنافسية مناسبة، كما يجب أن يضمن الكفاءة وخصوصية البيانات، بحسب موقع The Verge و RT.

وعلى ذلك، طلب البنك المركزي البرازيلي من شركتي فيزا وماستركارد وقف خدماتها عبر نظام دفع الأموال على التطبيق، مع فرض غرامات في حالة عدم الامتثال.

وكان من المفترض أن تسمح هذه الخدمة للأفراد والشركات بإجراء معاملات آمنة من خلال تطبيق WhatsApp.

الضربة الثانية لـ فيسبوك:

وفي العام الماضي، تم الترويج لخدمة الدفع من واتس آب في أكبر سوق له، وهو الهند، حيث يُستخدم التطبيق من قِبل أكثر من 400 مليون مستخدم، ومع ذلك، بعد إطلاقه تجريبيًا لمليون شخص فقط، فشل التطبيق في تلبية المعايير التنظيمية في البلاد.

وتعد البرازيل ثاني أكبر سوق للتطبيق، وقد وصفها البعض في وسائل الإعلام بـ حصان طروادة لـ فيسبوك، لكن على ما يبدو فإن التجربة في طريقها للفشل أيضًا، وهو ما يقوض آمال الشركة في اختراق سوق المدفوعات الرقمية بنجاح.

وكان سوق المدفوعات الرقمية هو جزء من خطط فيسبوك لطرح عملته الرقمية الخاصة ليبرا Libra، وعلى ما يبدو أيضًا فإن طموح عملاق التواصل الاجتماعي لن يسير وفق المخطط له.

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