ليفربول ضد كريستيال بالاس .. كلوب يكشف موقف المصابين

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب الريدز، يورجن كلوب، عن موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين من المشاركة في مباراة ليفربول ضد كريستيال بالاس المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد كريستيال بالاس على ملعب “أنفيلد”، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول ضد كريستيال بالاس:

وتدرب المصري محمد صلاح بصورة طبيعية بالأمس، ويتوقع كلوب أن يتدرب اليوم أيضًا، ولكنه فضل عدم الكشف عن ما إذا كان سيبدأ مباراة ليفربول ضد كريستيال بالاس أم لا، وكذلك تدرب أندي روبرتسون بشكل طبيعي.

وأكد مدرب الريدز خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، على عدم جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، جيمس ميلنر وجويل ماتيب للمشاركة في مباراة الجولة الـ31 من البريميرليج.

غياب الجماهير:

وتحدث كلوب عن غياب الجماهير قائلًا: “سيكون الأمر مختلفًا، تدربنا لأربعة أسابيع، وكنا نعرف بأن تلك اللحظة ستأتي، كرة القدم ليست كما هي بدون الجماهير، 100% لن تكون كما هي، هذه فترة سنخوضها بدون الأنصار ولكن علينا تقديم أفضل ما لدينا بها”.

وعن منح ملعب أنفيلد أفضلية للريدز في غياب الجماهير، قال: “الديربي أمام إيفرتون كانت مثالًا، تعاملنا معها كما هي، هذه مباراة على ملعبنا، ومن الجيد السير داخل غرف خلع الملابس الخاصة بنا، ونرغب في أن نشعر بأنها مباراة في ملعبنا على أرض الميدان أيضًا”.

وخسر ليفربول ضد كريستيال بالاس على ملعبه أيضًا في إبريل 2017، قبل أن يبدأ سلسلة انتصارات، واستعاد كلوب ذكريات هذه الهزيمة قائلًا: “الخسارة أمام بالاس لم تمنحنا شعور جيد، ولكني لم أعتقد حينها أنها ستكون بداية لمسيرة رائعة، روي يقدم عملًا لا يصدق مع بالاس، التنظيم عالي والفريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة”.

واستعاد ذكريات فوزه على كريستال بالاس الموسم الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب “أنفيلد”، قائلًا: “كانت خاصة للغاية، كانوا يعرفون جيدًا الوصول إلى المرمى، وبالتالي علينا إيقافهم”.

مان سيتي:

وحول عدم تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولحاق مان سيتي به، قال كلوب: “الأمر الوحيد الذي لاحظته بعد مشاهدة مباراة (السيتي وبيرنلي) الأمس، كيف كان من الممكن لأي فريق أن يتفوق عليهم بـ20 نقطة؟ بالطبع قمنا بالأمور بالشكل الصحيح”.

وقد تشهد مباراة الريدز ضد مان سيتي تتويجه رسميًّا باللقب، وعلق المدرب الألماني على ذلك قائلًا: “لم أفكر في الأمر، سنحضر لتلك المواجهة بصورة مناسبة ولكني لم أحلل اللقاء بعد، أركز بنسبة 100% على مباراة بالاس، علينا فقط لعب كرة القدم”.

وبشأن تغيير القوانين والسماح للفرق بإجراء 5 تبديلات بدلًا من 3 خلال المباراة الواحدة، قائلًا: “ستمثل أهمية كبيرة عند خوض 5 أو 6 مباريات متتالية في فترة قصيرة، علينا القيام بالتبديلات في لحظات معينة، هذا علم الرياضة، لا يجب أن نغلق أعيننا عن ذلك”.

وعلق على موعد تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي قائلًا: “سيكون من اللطيف إن حدث ذلك قريبًا، وحينها لن أضطر للإجابة على هذا السؤال مرة أخرى، نحن نشعر بالرضا بموقفنا الحالي، عادت المباراة الأولى، ويملك الديربي تاريخًا خاصًّا”.

وواصل حديثه عن مواجهة كريستال بالاس قائلًا: “سيكون من الرائع أن نقدم أسلوبنا بأعلى مستوى، سيكون الأمر صعبًا، ولكن علينا تصعيب الأمور بأكبر صورة ممكنة أمام بالاس”.

وأضاف: “لا أحتاج لتلك المباريات كي يثبت اللاعبون أنفسهم، أعرف كل شيء عن اللاعبين، لا أحتاج لرؤيتهم في مباراة بعينها لاتخاذ قرارات، في مباراتين أو 3 لن يصنعوا فارقًا كبيرًا”.

ليفربول:

وكان الريدز قد تمكن من تحقيق 3 أرقام جيدة، رغم تعادله مع إيفرتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تمكن الألماني كلوب من الابتعاد عن فخ الهزيمة ضد إيفرتون بـ11 مباراة سابقة بينهما، وهو أحسن رقم يحققه ضد فريق إنجليزي، حيث سبق له الفوز في سبع مباريات وتعادل 4 مرات أمامه، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الريدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 83 نقطة من الفوز في 27 مباراة والتعادل مرتين والهزيمة في مواجهة واحدة، يليه مان سيتي برصيد 63 نقطة، ثم ليستر سيتي بـ55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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