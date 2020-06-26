ليفربول يحتفل مع جماهيره بلقب الدوري الإنجليزي الـ19

المواطن - مروة نبيل

حصل نادي ليفربول رسميًا، اليوم الجمعة، على موافقة من أجل الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم مع جماهيره.

ليفربول

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب “ستامفورد بريدج”، ليحصد الريدز لقبه الأول في البريميرليج والـ19 في الدوري الإنجليزي بشكل عام، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار وقع “ليفربول إيكو”، إلى أن مجلس مدينة ليفربول وافق بشكل رسمي على طلب إدارة الريدز بالاحتفال مع الجمهور في موكب بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل 7 جولات على نهاية البطولة.

ولفت الموقع الإنجليزي، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد احتفالية الريدز بلقب البريميرليج، ولن يتم ذلك عقب إلا بعد السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن هذه الاحتفالية قد يتم تأجيلها إلى العام المقبل.

وتابع “ليفربول إيكو”: “الآلاف من جمهور ليفربول خرجوا بالأمس في شوارع المدينة، وخالفوا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، للاحتفال بلقب البريميرليج”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالريدز بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ63 نقطة، يليه ليستر سيتي بـ55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بالتساوي مع وولفرهامبتون، ثم توتنهام هوتسبير بـ45 نقطة، وبفارق نقطة عن شيفيلد يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة عن كريستال بالاس وبيرنلي، ثم إيفرتون بـ41 نقطة، يليه نيوكاسل يونايتد برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون.

ويقع برايتون في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة، ثم واتفورد بـ28 نقطة، يليه وست هام يونايتد بـ27 نقطة بالتساوي مع بورنموث وأستون فيلا، ويتذيل نورويتش سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ21 نقطة.

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