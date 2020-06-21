ماذا تعرف عن يوم الأب وسبب الفكرة؟

المواطن - الرياض

تحتفل بعض الدول، اليوم الأحد 21 يونيو، بمناسبة يوم الأب العالمي، وهو اليوم الذي يوافق بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، في حين يتم الاحتفال بيوم الأم في 21 مارس الذي يوافق بداية موسم الربيع.

المعروف أن يوم الأب العالمي Father’s Day هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختصّ بتكريم الآباء، ويتمّ الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرته أكثر انتشارًا في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعضٍ منها.

فكرة يوم الأب العالمي:

وأول مَن جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود، بولاية ميتشيجان الأمريكية في عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، حيث أرادت أن تُكرم أباها وليم جاكسون سمارت.

وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدّمت دود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيّدت هذه العريضة بعض الفئات.

وتتويجًا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى معظمها اختارت يومًا من شهر يونيو لهذه المناسبة.

وتحتفل العديد من الدول العربية والإسلامية بالذكرى، ولكن شُهرة هذا اليوم تكون أكثر اتساعًا في الدول الأخرى، حيث تم إنشاء واحد من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.

والمعروف أن يوم الأب العالمي هو احتفال اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

احتفال مختلف بـ يوم الأب:

ولا تحتفل أي من الدول العربية بذكرى اليوم العالمي للأب، ونادرًا ما يحتفل به في الدول الإسلامية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشارًا في الدول الغربية.

ويتم الاحتفال بـ يوم الأب في عدة أوقات مختلفة حسب كل دولة أو مجموعة من الدول، كما أن محرك البحث جوجل يحتفل بالمناسبة في أنحاء مختلفة من العالم وفقًا للتواريخ المختلفة الخاصة بكل دولة.

ويتم الاحتفال به في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا في ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وفي أستراليا يُحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر، فيما اعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم للاحتفال بيوم الأب، في عام 2016، ما عدا 7 دول، هي: “فلسطين، سوريا، اليمن، موريتانيا، السودان، الصومال، وجيبوتي”.

وفي يوم الأب تُعبر شعوب كثيرة في الغرب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية.

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