مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي في كأس الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أُجريت مساء اليوم الأحد، عن مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

وجاءت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي؛ مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، ومانشستر سيتي أمام آرسنال، على أن تُقام المباراتان يومي 18 و19 يوليو المقبل على ملعب ويمبلي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم على ملعب ويمبلي أيضًا في الأول من شهر أغسطس المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم باليونايتد هو أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل تشيلسي بعد تجاوز ليستر سيتي بهدف نظيف.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2/ 1، فيما صعد مانشستر سيتي بعد تغلبه على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد:

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم باليونايتد في أن يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ أملًا في المنافسة على اللقب والتتويج به، لمصالحة جماهيره لتراجع النتائج خلال المواسم الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ونجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتعادلوا في 10 مواجهات، وخسروا في 8 لقاءات، وتمكنوا من تسجيل 48 هدفًا، واهتزت شباك يونايتد بـ31 هدفًا خلال 31 جولة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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