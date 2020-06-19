ما هي شركة جالكوم الإسرائيلية المتهمة بالتجسس على مستخدمي قوقل كروم ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اكتشف خبراء في الأمن السيبراني، برامج ضارة تعرّض مستخدمي متصفح قوقل كروم للخطر، من خلال تنزيل الإضافات، ووصل عدد المتضررين إلى 32 مليون شخص حول العالم، مرجحة أن من يقف وراء ذلك هي شركة جالكوم الإسرائيلية.

وقال الباحثون في Awake Security إن ذلك يتم من خلال برنامج التجسس spyware الذي يسرق المعلومات من الكمبيوتر ويرسلها إلى طرف ثالث، ووصفها الخبراء بأنها الواقعة الأكثر ضررًا لـ متجر كروم على الإطلاق، ومع ذلك فقد تم تجاهل الأمر من قِبل قوقل المهيمنة على سوق متصفح الويب بنسبة تزيد عن 60% وفقًا لـ Stat Counter.

واكتفت الشركة بالتعليق قائلة إنها أزالت أكثر من 70 من الإضافات الضارة من سوق كروم الإلكتروني الرسمي بعد أن نبهها الباحثون الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى، قال خبراء الأمن السيبراني إن المطورين قدموا معلومات اتصال مزيفة عندما أرسلوا الامتدادات إلى قوقل، وقد صممت لتفادي اكتشافها من قبل شركات مكافحة الفيروسات أو برامج الأمان.

ووجد الباحثون أنه إذا استخدم أحد الأشخاص متصفح كروم لتصفح الويب على جهاز كمبيوتر منزلي، فإنه سيتصل بسلسلة من مواقع الويب وينقل المعلومات.

شركة جالكوم Galcomm:

تقدم الشركة الأدوات والخدمات التي تساعد الشركات على ترويج نشاطهم وزيادة تواجدهم على الإنترنت، وتأسست عام 2000، ومنذ ذلك الحين كانت نشطة في مجال الإنترنت كمسجل نطاق وموفر استضافة.

وتُعد حاليًا أكبر مسجل في دولة الاحتلال إسرائيل مرخص لها بتسجيل أسماء النطاق من قبل جمعية الإنترنت الإسرائيلية و ICANN.

اتهام شركة جالكوم Galcomm:

وقال خبراء الأمن السيبراني إن المتسللين استخدموا أكثر من 15000 نطاق، تم شراؤها جميعًا من المسجل الإسرائيلي جالكوم Galcomm.

ويعتقد الباحثون أنه من المفترض أن تعرف جالكوم Galcomm ما يحدث، لكن مالك الشركة، موشيه فوجيل، أخبر أن الشركة لم ترتكب أي خطأ، ولم تشارك بأي شكل من الأشكال في مثل هذا النوع من الهجمات.

وتابع: جالكوم غير متورطة، ونحن لا نتواطأ مع أي نشاط ضار على الإطلاق، بل نتعاون مع هيئات تطبيق القانون والأمن لمنع أكبر قدر ممكن من هذه الهجمات الضارة.

وتمتلك الشركة ما يزيد عن 26000 نطاق مسجل في المجموع، بما في ذلك أكثر من 15000 نطاق ضار.

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