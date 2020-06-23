مجلس علماء باكستان : حج 1441 للمقيمين من كافة الجنسيات قرار صائب

المواطن - الرياض

رحب مجلس علماء باكستان بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج 1441 هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

إقامة حج 1441 دون الضرر بأرواح المسلمين

وأكد المجلس تأييده لهذا القرار الحكيم الذي يؤكد ضرورة إقامة شعيرة حج 1414 دون إلحاق الضرر بأرواح الحجاج بإذن الله تعالى، ودون أن تكون هذه الشعيرة العظيمة سبباً في زيادة انتشار هذا الوباء الخطير، خاصة أن الشريعة الإسلامية تحث الجميع على تحقيق وتحصيل المصالح ودرء المفاسد.



وقال مجلس علماء باكستان في بيان له : بعد الاطلاع على نص القرار ومضمونه، وانطلاقاً من النصوص الشرعية في هذا الخصوص، وما ورد في قوله سبحانه ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )، وقد تضمنت معاني الآية الكريمة أهمية الحرص على أمن البيت الحرام، وضرورة تطهيره واتخاذ الأسباب والإجراءات الكافية والمتاحة للحد من انتشار الأمراض والأسقام التي قد تفتك بالأرواح في زمن الأوبئة وانتشار العدوى، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يؤكد وجوب الاحتراز والاحتياط والحذر والتحذير من هذه الأوبئة، وأهمية اتخاذ الاحترازات والاحتياطات الضرورية.

وبذل الأسباب الكافية لتعزيز النواحي الوقائية ووسائل منع تفشي الأوبئة والحد من الأمراض المعدية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يوردن ممرِض على مصح )، متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( فِر من المجذوم كما تفر من الأسد ) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أكدت الشريعة الإسلامية على ضرورة بذل الأسباب المؤدية للحد من انتقال الأوبئة والأمراض من بلد إلى آخر أو التقليل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها )، متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وبالنظر لهذه النصوص الشرعية المؤكدة لوجوب السعي للمحافظة على النفوس، وهي من مقاصد الشريعة، كما قال تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )، وقوله سبحانه: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )، وبالنظر لقواعد الشريعة التي تؤكد أهمية دفع الضرر قبل وقوعه، ورفع الضرر بعد وقوعه أو التخفيف منه، كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ولا ضرار )، أخرجه ابن ماجه، ومن القواعد المتفرعة عن هذه النصوص الشرعية : أن الضرر يدفع قدر الإمكان.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في حج 1441

وتابع البيان : وبعد الاطلاع على قرارات أهل الاختصاص والخبرة والتخصص التي تضمنت أن التجمعات تعتبر أحد وأهم الأسباب الرئيسية التي تساهم في سرعة انتقال وانتشار العدوى بين الناس داخل التجمعات البشرية، وفي ظل ما يشهده العالم من خطر الوباء الناتج عن جائحة كورونا، وتأكيد المتخصصين على أهمية منع التجمعات لكونها من أسباب انتشار ونقل العدوى، وأهمية استمرار عملية التباعد ومنع التجمعات لحين زوال الجائحة وانحسار الوباء، وضرورة إقامة شعيرة الحج دون إلحاق الضرر بأرواح الحجاج بإذن الله تعالى، ودون أن تكون هذه الشعيرة العظيمة سبباً في زيادة انتشار هذا الوباء الخطير، خاصة أن الشريعة الإسلامية تحث الجميع على تحقيق وتحصيل المصالح ودرء المفاسد.

ومن هذا المنطلق فإن مجلس علماء باكستان يؤيد القرار الحكيم الذي قررته حكومة المملكة العربية السعودية بأن يقتصر حج هذا العام 1441هـ على عدد محدود جداً من المقيمين داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم، ونؤكد بأنه قرار صائب مؤيد من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، التي أصدرت بياناً رسمياً لتأييد القرار، وهي المرجعية المعتمدة لدينا للفتوى في العالم الإسلامي، سائلين الله تعالى أن يرفع عن الجميع الوباء، وأن يجعله رحمة على العباد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وحكومتهم الرشيدة، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وخدماتهم للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خير الجزاء.

حج 1441 للمقيمين من كافة الجنسيات

وكانت وزارة الحج أنه تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الوازارة في بيان لها :نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

وتابعت وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

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