محلل اقتصادي يحذر الشباب من التورط في قروض الوجاهة

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعد الأحمري، أفراد المجتمع لعدم التورط في قروض بنكية دون الحاجة الحقيقية لذلك، فقط من أجل تجاوز مرحلة الظروف والمصاريف النثرية والوجاهة التي لا ترتبط بالاحتياجات الضرورية والأولويات مثل شراء شقة تمليك أو سيارة جديدة لأول مرة، وليس من باب التغيير أو الاستبدال أو الزواج لإكمال نصف الدين، فمثل هذه الأمور قد تبرر الاقتراض من البنوك.

مرحلة كورونا صححت سلوكيات:

وأضاف الأحمري أن مرحلة وباء كورونا صححت الكثير من الأخطاء والسلوكيات الفردية والأسرية التي كانت في السابق مثل شراء كماليات غير ضرورية، أو صرف مبالغ كبيرة في شراء أو استبدال الأجهزة مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول؛ إذ إن هذه المرحلة هي مرحلة الإدارة المثلى للأمور المالية والابتعاد عن قروض الوجاهة، حيث لم يقتصر تأثير كورونا على الجانب الصحي فقط بل شمل الميزانية على المستوى الأسري.

وشدد الأحمري على ضرورة دور الوالدين في توجيه أبنائهم في عدم الإسراف المالي في الأمور الكمالية، مع ضرورة وضع الأولويات في شراء الاحتياجات مع المحافظة على التعامل الصحيح مع الراتب وادخار جزء منه؛ إذ إن ذلك يفيد كثيرًا في المستقبل القريب والبعيد.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر