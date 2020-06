محمد السلمي: حان الوقت لتصحيح أخطاء الاتفاق النووي الإيراني

المواطن - الرياض

أكد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي أن الوقت قد حان لتصحيح الأخطاء التي يتضمنها الاتفاق النووي الإيراني مطالبًا بأن يستمر تمديد حظر تسليح إيران حتى يتم معالجة القصور في هذا الاتفاق.

A message from the region to @UN and #UNSC :

It’s the time to correct your earlier mistakes in 2015, the #JCPOA #Iran #Armsembargo pic.twitter.com/fLrKgjP5tX

