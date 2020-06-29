محمد السلمي: حان الوقت لتصحيح أخطاء الاتفاق النووي الإيراني

المواطن - الرياض

أكد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي أن الوقت قد حان لتصحيح الأخطاء التي يتضمنها الاتفاق النووي الإيراني مطالبًا بأن يستمر تمديد حظر تسليح إيران حتى يتم معالجة القصور في هذا الاتفاق.

مراجعة الاتفاق النووي الإيراني

وقال السلمي في مداخلة مع قناة العربية اليوم إن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة اقترفا خطأً استراتيجيًا مبنيًا على خطأ آخر وهو ما توصلت إليه مجموعة 5+1 بشأن توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

وأضاف أن تمديد حظر بيع السلاح إلى إيران سوف يحجم إلى حد ما قدرات إيران العسكرية أو على الأقل يقلل قدرتها على التدخل في شؤون الدول المجاورة عما هو عليه، أما إذا تم رفع الحظر فسوف تستغله إيران بشكل سيئ.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير طالب بتمديد حظر تسليح إيران لمنع طهران من تطوير منظومتها النووية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

الأسلحة الإيرانية بيد الحوثيين

وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك إنه منذ بداية الحرب في اليمن قامت الميليشيا الحوثية بـ1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، كما أطلقت الميليشيا الحوثية 318 صاروخًا بالستيًا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة.

وأوضح الجبير أنه منذ بداية الحرب في اليمن أطلقت مليشيا الحوثي 371 طائرة مسيرة على المملكة، و 64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد أن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، كما تتعامل إيران مع عصابات تروج للمخدرات وعصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم لذلك تم تصنيف إيران دولة داعمة للإرهاب.

تمديد حظر تسليح إيران

وطالب الجبير المجتمع الدولي بالعمل على تمديد حظر تسليح إيران ومنع طهران من تصدير الأسلحة ودعم الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن يقف العالم بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية.

وكشف الجبير أن المملكة صادرت يوم أمس شحنة أسلحة حاولت إيران تقديمها للميليشيا الحوثية، مضيفًا أن العمل جارٍ على تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف اليمني.

واطلع الجبير وبراين هوك على عينة من الأسلحة والصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة، كما استمعا لشرح من المتحدث الرسمي باسم دول التحالف العربي العقيد تركي المالكي حول تفاصيل تلك الهجمات.