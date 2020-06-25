محمد صلاح يُسجل الهدف رقم 100 لـ ليفربول

ولم ينجح المنافس كريستال بالاس في توليد أي ضغط على دفاعات فريق الريدز، الذي تعامل مع المباراة بكل سهولة.

وبعد ضغط قوي تمكن المدافع ترينت ألكسندر أرنولد من تسجيل الهدف الأول لـ الريدز بـ مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بالدقيقة الثالثة والعشرين، وذلك عبر تنفيذ أمثل لركلة حرة مُباشرة.

وبعد ذلك واصل الريدز ضغطه القوي من أجل إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز نهائي في اللمسة الأخيرة.

وبمشاركة محمد صلاح، نجح ليفربول في إضافة الهدف الثاني عبر الفرعون المصري في الدقيقة الرابعة والاربعين بعد تمريرة رائعة من اللاعب فابينيو.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بتقدم الريدز بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول، ظل الريدز يضغط بقوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثالث، ولكن دفاع كريستال بالاس ظل صامدًا طوال أول 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومن تصويبة قوية، عجز حارس كريستال بالاس عن صدها، تمكن اللاعب البرازيلي فابينيو من إضافة الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الخامسة، لتُصبح النتيجة ثلاثية دون رد لفريق ليفربول على حساب كريستال بالاس.

وتحولت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس إلى تقسيمة سهلة للاعبي الريدز الذين تحكموا في الكرة بشكل جيد وظلوا يتناقلونها بينهم بمنتهى السهولة، بحثًا عن تسجيل الهدف الرابع.

وحاول فريق كريستال بالاس مباغتة ليفربول، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي ليفربول.

وبمشاركة محمد صلاح، بحث ليفربول عن تسجيل الهدف الرابع، فكان له ما أراد عبر اللاعب ساديو ماني، الذي سجل رباعية الريدز بالدقيقة السبعين، بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح.

واستمر ضغط الريدز في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، أملًا في إضافة الهدف الخامس ولكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول برباعية دون رد.

الريدز يتصدر بمشاركة محمد صلاح

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 86 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق كريستال بالاس 42 نقطة في المركز التاسع.

وينتظر فريق ليفربول، هدية من نادي تشيلسي في مباراة اليوم الخميس ضد مانشستر سيتي، حيث في حال فاز تشيلسي على مانشستر سيتي فهذا سيعني تتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب دام ثلاثين عامًا.

وكانت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل الرديز بدون حضور جماهيري.

وقبل فوز ليفربول على كريستال بالاس، كان نادي مانشستر يونايتد نجح في الفوز على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

وبعد فوز الريدز في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يستعد الريدز لمواجهة مانشستر سيتي في الثاني من يوليو المقبل.

وكان تريبنت ألكسندر أرنولد أعرب عن سعادته الشديدة بهدفه الذي أحرزه في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، مضيفًا أنه تدرب على هذه الركلة كثيرًا حتى أتقنها.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، كان اليونايتد تعادل تعادلًا إيجابيًّا ضد فريق توتنهام بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي حيث أُقيمت المباراة يوم الجمعة الماضية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد مان يونايتد، بتفوق كاسح من قبل فريق مانشستر يونايتد الذي بذل قصارى جهده، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

وحاول اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد إحراز الهدف الأول لليونايتد في مباراة توتنهام ضد مان يونايتد، ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من حارس توتنهام، الفرنسي هوجو لوريس.

وبشكل غير متوقع، نجح الهولندي ستيفن بيرجوين في إحراز الهدف الأول للسبيرز بمباراة توتنهام ضد مان يونايتد بالدقيقة السابعة والعشرين، وذلك بعد اختراق مميز لدفاعات فريق مانشستر يونايتد.