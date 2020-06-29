مدرب نيوكاسل يصدم الريال ويطلب ضم دي بروين

المواطن - محمد سمعه

صدم المدرب الإنجليزي ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أبدى رغبته بضم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقدم دي بروين أداءً مميزًا ضد نيوكاسل خلال مباراة أمس بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث فاز مانشستر سيتي بثنائية دون رد متأهلًا لدور نصف النهائي لمواجهة أرسنال في الكأس.

وذكرت وسائل إعلامية إنجليزية أنه خلال الحوار الإعلامي للاعب البلجيكي بعد المباراة، دخل مدرب نيوكاسل في الحوار وقال مازحًا بأن دي بروين سينضم لنيوكاسل وسيترك السيتي بسبب شعوره بالملل.

وأخذ نجم المنتخب البلجيكي يضحك دون إبداء أي تعليق.

وفي وقت سابق، ارتبط اسم اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد ، وذلك في حال قرر الرحيل عن صفوف السيتي بعد حرمانه من اللعب أوروبيًا لمدة موسمين، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

دي بروين يحدد شرطه لمغادرة ريال مدريد

وكان باتريك دي كوستر وكيل أعمال دي بروين، في تصريحات صحافية، أن موكله سيغادر صفوف مانشستر سيتي، في حال تم تطبيق العقوبة الأوروبية على السيتي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارًا، في وقت سابق، أكد فيه حرمان نادي مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين؛ بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، مما جعل دي بروين مع بعض اللاعبين يهددون بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي في صيف 2020.

يذكر أن ريال مدريد يُراقب حاليًّا وضع دي بروين مع مانشستر سيتي، حيث يرغب النادي الإسباني في ضم نجم منتخب بلجيكا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجدير بالذكر أن دي بروين، انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادمًا من صفوف نادي فولفسبورغ الألماني.

من ناحية أخرى، كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مصير اللاعب الألماني ليروي ساني مع السيتزنس خلال الفترة المقبلة.

وتحدث جوارديولا عن مصير ساني قائلًا: إنه يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي كونه يرغب في الانتقال لناد آخر.

دي بروين يتألق ضد تشيلسي

وكان دي بروين سجل هدف التعادل لـ مانشستر سيتي في مباراة تشيلسي يوم الخميس الماضي، التي انتهت بفوز البلوز بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وخلال مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، حاول السيتي إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل تماسك دفاعي قوي من لاعبي البلوز.

واستمرت الأخطاء الدفاعية القاتلة من لاعبي السيتي، حتى تمكن البلوز من تسجيل الهدف الثاني عبر البرازيلي ويليان من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب السيتي، البرازيلي فيرناندينيو، وذلك بعد أن لمس الكرة بيده متسببًا في ركلة جزاء لـ البلوز.

وانتهت المباراة بفوز البلوز بثنائية مقابل هدف، حيث أصبح رصيد النادي اللندني 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد السيتي عند 63 نقطة بالمركز الثاني.

وقبل مباراة البلوز ضد السيتي، انتهت مباراة أرسنال ضد فريق ساوثهامبتون في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بفوز فريق الجانرز بثنائية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق الجانرز، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول من أجل تصحيح المسار بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الجولات الأخيرة بالبريميرليج.

وخلال الشوط الأول تمكن اللاعب إدوارد نيكتاه من إحراز الهدف الأول لفريق أرسنال بالدقيقة العشرين بطريقة جميلة.

وحاول النادي اللندني بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي ساوثهامبتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الجانرز، بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل النادي اللندني يضغط بقوة، وذلك بحثًا عن إضافة الهدف الثاني ولكن دون فائدة.

ولم ينجح نادي ساوثهامبتون، في استغلال تراجع فريق أرسنال من أجل إضافة الهدف الأول، حيث نجح فريق الجانرز في تأمين دفاعاته منعًا لتلقي أي أهداف.

وعند حلول الدقيقة السابعة والثمانين، تمكن الجانرز من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب جوزيف ويلوك بالدقيقة لتُصبح النتيجة ثنائية دون رد لمصلحة النادي اللندني.

وأصبح رصيد الجانرز بعد الفوز في المباراة 43 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فريق ساوثهامبتون عند 37 نقطة بالمركز الرابع عشر.

جدير بالذكر أن دي بروين شارك مع منتخب بلجيكا في مونديال 2018، الذي أُقيم في روسيا.