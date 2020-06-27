مدرب يوفنتوس يُهاجم برشلونة بسبب صفقة بيانيتش

المواطن - محمد سمعه

هاجم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، نادي برشلونة الإسباني؛ وذلك بسبب صفقة انتقال ميراليم بيانيتش لـ البارشا.

وكان كيكي سيتيين مدرب برشلونة، قال بأنه لا يعلم حقيقة الأخبار التي قالت بأن البارشا سيُفرط في البرازيلي أرثر ميلو لليوفي مقابل ضم اللاعب البوسني.

وعلّق مدرب يوفنتوس على الأمر قائلًا بأنه لم يخبره أحد في يوفنتوس برحيل بيانيتش إلى برشلونة، مضيفًا أنه غاضب بسبب حديث مدرب برشلونة عن لاعبه البوسني.

وكانت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، ذكرت أن يوفنتوس سيدفع لـ برشلونة 10 ملايين يورو لضم أرثر ميلو، مقابل تسهيل إجراءات انضمام اللاعب البوسني بيانيتش لـ برشلونة.

وتحدث سيتيين مدرب البارشا قائلًا: إنه على المستوى الشخصي لا يود التفريط في ميلو خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحافية إيطالية، ذكرت أن أرثر ميلو وافق بالفعل على الانضمام لـ يوفنتوس، بعدما علم أنه لن يشارك كثيرًا مع برشلونة، كما أن اليوفي وعده بمضاعفة راتبه.

وسيكون انضمام بيانيتش لصفوف برشلونة، هي الصفقة الأولى الرسمية للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتُعد صفقة اللاعب البوسني بيانيتش إنقاذًا لموسم برشلونة المالي، الذي عانى بسببه كثيرًا بعد تعليق النشاط الرياضي والمباريات جراء انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقبل إتمام الصفقة، كان ميلو شارك في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو التي أُقيمت في الدوري الإسباني الثلاثاء الماضي.

فيدال يتحدث قبل قدوم بيانيتش:

وفي وقت سابق وقبل إتمام صفقة بيانيتش، أبدى التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة الإسباني، إعجابه الشديد بالنظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة البارشا على التتويج بجميع بطولات الموسم الرياضي الحالي.

وقال فيدال خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “بما أن المباريات يتم خوضها بشكل مكثف مع وقت راحة أقل بين كل مباراة، علينا أن نستغل معظم الوقت للوصول إلى المباراة التالية بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف: “كل الظروف مهيأة لنكون أبطالًا.. الجو الجيد للفريق، وعلاقة الصداقة التي تجمعنا، تساعد كثيرًا في هذا الجانب، حيث ينعكس ذلك علينا في الملعب، ويجعلني سعيدًا”.

وعن الفارق بين اللعب في حضور جماهيري وغيابهم، علق فيدال قائلًا: “كل ما يحدث قبل بداية المباراة هي أشياء لم أتخيلها، إنها نادرة ومعقدة”.

وتابع: “قبل بضعة أشهر فقط، لم يكن بإمكاننا أن نسمع بعضنا البعض فور وصولنا الملعب، من ضجيج الجمهور، أما الآن لا نشعر بأي شيء، هذا أمر معقد، لكن بمجرد أن تبدأ المباراة، علينا أن نركز قدر الإمكان لتحقيق الانتصار”.

وتحدث فيدال عن تقديره لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا في نسخة عام 2021، وإقامة الدورين ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أحببت النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، إذا تمكنا من تخطي نابولي، وبدءًا من دور الـ8، كل شيء سيبدو غريبًا، بسبب كيفية ومواعيد إقامة المباريات، المواجهات التي تشتد فيها المنافسة هي التي أحبها أكثر، وأريد أن أظهر كل ما لدي في هذه المناسبات”.

وكان برشلونة قد لعب ضد أتلتيك بيلباو على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت مباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

برشلونة بالمركز الثاني قبل قدوم بيانيتش لصفوفه:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 68 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت، بالتساوي مع ريال مدريد المتصدر.

وفي سياق آخر، شهدت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو الثلاثاء الماضي وقبل إتمام صفقة بيانيتش في الدوري الإسباني، 3 أرقام مميزة حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد فوز البارشا الصعب بهدف دون رد.

وتمكن ميسي خلال المباراة، من تحقيق 3 أرقام قياسية؛ حيث ساهم في 17 هدفًا في آخر 21 هدفًا سجلهم البارشا في الليجا، ووصلت نسبة المساهمة إلى 81%، كما أن ميسي صنع 250 هدفًا لـ برشلونة بشكل عام عن طريق تمرير 250 تمريرة حاسمة، وصنع ميسي هدفه الـ15 هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وكان ليونيل ميسي قاد البارشا في مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، إلى الفوز بعد أن صنع الهدف للاعب إيفان راكيتيتش الذي سجله في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة.

وكانت مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة دون حضور جماهيري؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وبدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بشكل سريع، وسدد لاعب الفريق الضيف أوناي لوبيز تسديدة في الدقيقة الرابعة، إلا أن حارس المرمى تير شتيجن تصدى لها، ورد البارشا سريعًا بتسديدة من سيرجيو بوسكيتس، ولكن المدافع أخرجها.

وأطلق ليونيل ميسي تسديدة ضعيفة في الدقيقة العاشرة من عمر مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، أمسكها حارس المرمى أوناي سيمون، وأضاع لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة مميزة من البرغوث.

جدير بالذكر أن بيانيتش سبق له اللعب في صفوف ليون الفرنسي وروما الإيطالي.

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