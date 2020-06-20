مسؤول كويتي سابق متهم بالحصول على رشوة نصف مليار دولار

يواجه المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، فهد الرجعان، دعوى قضائية لاتهامه بالحصول على عمولات تصل إلى نصف مليار دولار أمريكي حين كان يستثمر ثروة البلاد النفطية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن صحيفة ذا تايمز البريطانية القول إن الرجعان اشترى ألماساً ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج.

وتقول ذا تايمز، إن الرجعان كان يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما، ونقلت عن محاميه أن الرجعان لا يستطيع سداد الأموال النقدية محل النزاع، لأنه أنفق معظمها.

وكانت التأمينات الاجتماعية الكويتية رفعت الدعوى ضد الرجعان أمام المحكمة العليا في لندن، مطالبة بتجميد واستعادة 847 مليون دولار، قام الرجعان ومتهمون آخرون، بالاستيلاء عليها واستثمارها، حصة الرجعان منها تصل إلى 513 مليوناً.

وتقول التأمينات في الدعوى، إن فهد الرجعان استخدم نمط حياته الباذخ كنقطة للدفاع عن نفسه، موضحة في دعواها أن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد أدرك أنه كان يتلقى عمولات فوق راتبه.

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