مشروع قرار يدين هجوم أرامكو في 2019 أمام مجلس الأمن

المواطن - متابعة

سلمت واشنطن شركاءها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين هجوم أرامكو الذي وقع في سبتمبر الماضي، ويطالب بتمديد حظر الأسلحة على إيران المتورطة في الهجوم بحسب وكالة “فرانس برس”.

ودعا مشروع القرار إلى حظر الأسلحة على إيران اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مسودة مشروع القرار ستناقش في اجتماع غير رسمي ومغلق، الأربعاء القادم، بين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ووفقًا لدبلوماسيين، من المتوقع عرض مشروع القرار في الجلسة المخصصة عن إيران في 30 يونيو، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى الآن.

فرض عقوبات على إيران

وتخضع إيران لغاية أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.

ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.

ويحظى مشروع القرار بدعم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تعارضه روسيا والصين.

إيران متورطة في هجوم أرامكو

والمعروف أن هجوم منشآت أرامكو السعودية في 14 سبتمبر 2019 هو هجوم شنته طائرات إيرانية مُسيّرة وصواريخ كروز استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما يُعدُّ أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وكانت الطائرات المجنحة الإيرانية والصواريخ الجوالة قد انطلقت باتجاه المعملين الواقعين في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وقد أثارت الهجمات الإرهابية إدانات محلية وعربية ودولية عديدة، وأكدت التحقيقات تورط إيران بها.

لا يمكن قبوله

وفي حينه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، إن هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به وجدد خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك إدانة المنظمة الدولية للاعتداء على منشأتي خريص.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة، على ضرورة وقف تهديد الصواريخ الباليستية، معربًا عن أمله في الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في مجال منع انتشار الأسلحة النووية بفضل خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

أسلحة إيران في هجوم أرامكو

وبعد الهجمات أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضلوع إيران في هجوم أرامكو في خريص وبقيق.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف، العقيد تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

وجدد التحالف التأكيد على قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية في المملكة مؤكدًا: “لدينا القدرة على حماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين”.

واستعرض التحالف وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل مشيرًا إلى أن هجوم أرامكو لم يتم من الأراضي اليمنية كما زعم الحوثيون.

تأييد أوروبي لحظر أسلحة إيران

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعربت، الجمعة، عن دعمها لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وكتب وزراء الخارجية الثلاثة: “نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

من جهته، كان براين هوك، الممثل الأميركي الخاص بإيران، أعلن الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر حاليا أن ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.

وأضاف هوك أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت “نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد”.

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