مصر تبدأ إنتاج أفيبيرافير لـ علاج كورونا

المواطن - متابعة

كشفت شركة إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزًا رئيسيًّا لها، أنها بدأت عملها على تصنيع دواء أفيبيرافير الجديد الذي يعتمد على المادة الفعَّالة فافيبيرافير.

والدواء الجديد أفيبيرافير هو علاج مضاد للفيروسات أثبت فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا بعد شفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في اليابان وعدة دول حول العالم حاليًّا.

اختبارات أفيبيرافير:

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما: إن شركته بدأت منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بمصانعها المصرية، وبدأت بالفعل إنتاجيتها منه، موضحًا أن هناك تنسيقًا بين “إيفا”، والجهات المسئولة في الدولة المصرية لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أرمانيوس، في تصريحات صحفية له مساء أمس الاثنين أن “إيفا” تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء الهام بعدما أثبت مثيله فعاليته في روسيا، موضحًا أنه سيُطرح تحت اسم أفيبيرافير Avipiravir وأن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وباقي قارات العالم، حيث ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.

اتفاق تاريخي بشأن أفيبيرافير:

وعقب العضو المنتدب لـإيفا فارما، على عمل شركته على إنتاج “أفيبيرافير”، بعد الاتفاق التاريخي الذي أبرمه مع شركة “غيلياد ساينسيز” العالمية لتصنيع دواء “ريمدسيفير- إيفا فارما”، المضاد للفيروسات المستخدم في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسويقه في 127 دولة حول العالم، بأن “إيفا” كشركة عالمية تسعى لتوفير كل الخيارات العلاجية المتاحة لاستخدامها من قبل الأطباء المصريين، إسهامًا منها في نجاح جهود مواجهة الفيروس.

كما قال: إن شركته حريصة على توفيره لباقي الدول للمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى من هذا الفيروس اللعين.

وثمَّن أرمانيوس، دور هيئة الدواء المصرية في التعاون مع الشركات المصرية لسرعة تسجيل العلاجات الحديثة التي تخدم المريض المصري، والموافقة على بدء تداولها في الأسواق.

أخبار سارة قريبًا:

وأشار إلى أن “إيفا” ستعلن أخبارًا سارة بشأن تصنيع المزيد من العلاجات التي تحتاجها السوق المحلية والعالمية في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.

و”إيفا فارما” شركة أدوية عالمية رائدة في مجال صناعة الدواء، وتتمتع بعدة شراكات مع بعض الشركات الصيدلانية العالمية الرائدة في جميع أنحاء العالم ولها حضور في 41 دولة.

سباق عالمي:

وتتسابق شركات الأدوية لتطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا المستجد المعدي والذي أودى بحياة أكثر من 290 ألف شخص في أنحاء العالم وأصاب ما يزيد على 4.2 مليون شخص وألحق أضرارًا بالغة باقتصاديات العالم.

وجرى تطوير دواء أفيجان، المعروف بشكل عام باسم فافيبيرافير، أواخر التسعينيات من جانب شركة اشترتها شركة فوجي فيلم فيما بعد عندما غيّرت نشاطها إلى الرعاية الصحية.

وتُجري شركة جلينمارك فارماسيوتيكلز في الهند أيضًا تجارب على فافيبيرافير.

كما تختبر روسيا، التي لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، نماذج أولية للقاحات على حيوانات في حين خصص صندوق الاستثمار المباشر أموالًا لإجراء مزيد من التجارب محليًّا.

وقال ديمترييف: “هذا سيخفف العبء عن المراكز الطبية، ووفقًا لتقديراتنا سيقلل أيضًا عدد المرضى الخطرين فيما يتعلق بالعدوى نحو النصف” في إشارة إلى عملية العلاج بعقار فافيبيرافير.

وتقول منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني: “عادة ما تختبر دراسات المرحلة الأولى أدوية جديدة لأول مرة على مجموعة صغيرة من الناس لتقييم حجم الجرعة الآمن وتحديد الآثار الجانبية”.

في سياق آخر، قالت وزارة الصحة الروسية: إنها بدأت التجارب السريرية للقاح روسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحقنت بالفعل 18 متطوعًا في مستشفى بوردينكو العسكري بموسكو.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التجارب السريرية في روسيا عبر الرابط التالي: هنا.

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