مطار الملك خالد يدعو لاستخدام طريق المنطقة المساندة للوصول للصالات

المواطن - الرياض

أعلن مطار الملك خالد الدولي، إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه إلى الصالات؛ وذلك لمدة 10 أيام،

وأشار مطار الملك خالد الدولي إلى أنه يمكن استخدام طريق المنطقة المساندة.

وقال المطار عبر حسابه بتويتر: “إنه ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل الطرق في المطار، نحيطكم بأنه ابتداءً من مساء يوم الخميس ولمدة (10 أيام)، سيتم إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه للصالات”.

ودعا المطار إلى استخدام طريق المنطقة المساندة لمن يرغب في الوصول إلى الصالات.

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