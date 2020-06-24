معسكر 14 يومًا يُجهز التعاون

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي التعاون لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، تمهيدًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

التعاون

وتدرس إدارة النادي تنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة أبها كخيار أول، على أن يكون الخيار الآخر هو بريدة، وذلك بهدف استغلال حداثة المنشأة الجديدة التي تخص النادي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتقرر أن ينطلق معسكر فريق التعاون خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل، على أن يستمر لفترة تتراوح ما بين 10 لـ14 يومًا، لتحقيق أقصى درجات الإعداد قبل عودة النشاط الرياضي مجددًا.

وأضافت المصادر: “إدارة النادي جهزت البروتوكول الصحي اللازم قبل عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية، من أجل تطبيقه فيما يخص الكشف على اللاعبين وتجهيز النادي بكافة أشكال الاحترازات”.

التعاون في دوري محمد بن سلمان

وناقشت إدارة النادي استعدادات عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية، ومناقشة احتياجاته خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن سكري القصيم من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات، ونجح في تسجيل 29 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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