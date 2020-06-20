معلومات عن ديالا مكي خطيبة أحمد فلوكس

المواطن - متابعة

أكد الفنان المصري أحمد فلوكس الشائعات التي ترددت مؤخراً حول ارتباطه مجدداً بالمذيعة ديالا مكي حيث أعلن رسمياً عن خطبتهما.

ونشر أحمد فلوكس صورة له مع ديالا مكي وعلق عليها بعدد كبير من القلوب الحمراء لترد هي بسؤال : “مين هيدي”، فيعلق: “واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة”.

أما سيف أحمد فلوكس فعلق على الصورة بالقول : “أنا أحبك يا ديالا، وأحب ماما أيضاً”، فردت عليه: “حبيبي، أحبك وأحب والدتك”.

والمعروف أن ديالا مكي هي إعلامية لبنانية حاصلة على بكالوريوس في الآداب في الإعلام، وماجيستير في العلاقات الدولية.

عملت ديالا إعلامية في تلفزيون دبي منذ سفرها إلى الإمارات في 2005 وشاركت في تغطية العديد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل: كان وبرلين وفينيسيا.

أجرت مكي مقابلات مع العديد من نجوم هوليوود ومصممي الأزياء، من بينهم: جورج كلوني، هيو غرانت، سوزان ساراندون، نيكول كيدمان، كايت بلانشيت، شارون ستون، وإيلي صعب، وجورجيو أرماني.

وأطلقت ديالا مكي سلسلة الأفلام الوثائقية عن دور الأزياء وتاريخ نشأتهم، خاصة: شانيل وديور وبياجيه وبولغاري. وشاركت في حملة ديور لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو.

كما اختيرت ديالا مكي في لائحة الـ١٠٠ شخصية الأكثر تأثيراً في العالم العربي تحت سن الـ٤٠ في استفتاء مجلة أرابيان بيزنيس، وتم اختيارها ضمن لائحة مجلة مادوموازيل فيغارو “١٠ نساء يحركن العالم العربي” وفي 2017، قدمت سلسلة حول الموضة والعناية بالبشرة تحمل اسم “بيوتي توكس”.

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